Τελωνείο Κρυσταλλοπηγής: Συλλήψεις αστυνομικών για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση

Δεκάδες συλλήψεις αστυνομικών και πολιτών με κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα. Συνεχίζονται οι έρευνες σε σπίτια.

Σε συλλήψεις αστυνομικών και πολιτών στο τελωνείο Κρυσταλλοπηγής προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος μετά από παρακολούθηση πολλών ημερών, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

Κατά πληροφορίες οι συλλήψεις έγιναν με κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένη πλαστογραφία και άλλα ποινικά αδικήματα.

Μετά τις συλλήψεις, μάλιστα, έγιναν και έρευνες σε σπίτια, στη Φλώρινα, για τη συλλογή επιπλέον αποδεικτικών στοιχείων.

Η επιχείρηση έγινε το πρωί της Δευτέρας και, σύμφωνα με πληροφορίες, κατασχέθηκαν χρήματα και πλαστά διαβατήρια.

Οι αστυνομικοί των εσωτερικών υποθέσεων δέχτηκαν καταγγελία και από εκεί ξεκίνησε η έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας τέθηκαν υπό παρακολούθηση τα τηλέφωνα των εμπλεκομένων, από τα οποία έχουν καταγραφεί συνομιλίες που ενοχοποιούν τους συλληφθέντες.

