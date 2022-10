Κοινωνία

ΑΤ Ομόνοιας - Βιασμός: οι αστυνομικοί και η απολογία για την 19χρονη

Οι δύο αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ κατηγορούνται για ομαδικό βιασμό. Ο ένας καταγγέλλεται ότι βίασε την φοιτήτρια, μέσα στο ΑΤ, ενώ η κοπέλα αιμορραγούσε. Τι απαντά ο Αλέξης Κούγιας για τις κατηγορίες.

Αντιμέτωποι με βαρύτατη κατηγορία για ομαδικό βιασμό καθώς και για παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων οδηγούνται σήμερα ενώπιον του Ανακριτή οι δύο αστυνομικοί της ΔΙΑΣ, οι οποίοι καταγγέλθηκαν από 19χρονη για σεξουαλική βία που υπέστη μέσα στο Αστυνομικό Τμήμα Ομόνοιας.

Η 19χρονη κατήγγειλε τους δύο ένστολους για όσα ισχυρίζεται πως έγιναν σε βάρος της πριν από λίγες ημέρες όταν, σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε εναντίον τους, οι δύο κατηγορούμενοι αστυνομικοί της ΔΙΑΣ την βίασαν μέσα σε δωμάτιο του Τμήματος Ομόνοιας, όπου την είχαν οδηγήσει, καταγράφοντας πιθανότατα το όλο περιστατικό με κάμερες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 19χρονη φαίνεται να συνομίλησε με τους άνδρες της ΔΙΑΣ στον σταθμό του ΗΣΑΠ στο Θησείο, όπου τους έκανε κάποιες ερωτήσεις. Οι αστυνομικοί φέρονται να της ζήτησαν να τους συναντήσει στο τμήμα της Ομόνοιας.

Η 19χρονη πήγε εκεί και τρεις αστυνομικοί φέρονται να της πρότειναν να την ξεναγήσουν στο τμήμα. Η καταγγέλλουσα αναφέρει ότι την οδήγησαν σε χώρο που λειτουργεί ως αποδυτήρια, όπου αρχικά ο ένας και εν συνεχεία ο δεύτερος κατηγορούμενος την βίασαν, με τον δεύτερο να καταγγέλλεται ότι προχώρησε στην βίαιη πράξη του αν και η 19χρονη ήταν τραυματισμένη από την κακοποίηση του πρώτου.

Οι κατηγορούμενοι αρνούνται όσα τους αποδίδονται κάνοντας λόγο για «πρόσκληση» που δέχθηκαν από το θύμα. Σύμφωνα με ανακοίνωση του συνηγόρου ενός εκ των δύο κατηγορουμένων Αλέξη Κούγια, η 19χρονη «μόνη της εισήλθε στο Τμήμα» και μόνη της πήγε στα αποδυτήρια όπου «προσκάλεσε διαδοχικά τον έναν αστυνομικό ..και ακολούθως τον άλλον».

Κατά τον συνήγορο, η ιατροδικαστική έκθεση «δεν διαπιστώνει μώλωπες» ενώ το θύμα κατήγγειλε το γεγονός «τρεις ημέρες μετά».

Ζορμπάς: Δεν υπήρξε βιασμός, αλλά επαφές με συναίνεση

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 μίλησε την Δευτέρα ο Δημήτρης Ζορμπάς, δικηγόρος του 24χρονου άνδρα της Ομάδας ΔΙΑΣ, ενός εκ των αστυνομικών που συνελήφθησαν με την κατηγορία του ομαδικού βιασμού μέσα στο ΑΤ Ομονοίας, μετά από την καταγγελία που έκανε 19χρονη φοιτήτρια.

που υπερασπίζεται τον έτερο συλληφθέντα αστυνομικό, ο συνήγορος του 24χρονου έκανε λόγο για συναινετικές ερωτικές επαφές και όχι για βιασμό , ε'οπε πως η 19χρονη «δεν δυσανασχέτησε για οποιαδήποτε πράξη», ενώ απάντησε για την ιατροδικαστική έκθεση και για το αν υπήρξε καταγραφή σκωνών με τις κάμερες που φέρουν στις στολές τους οι αστυνομκοί. Υποστηρίζοντας ταυτόσημες θέσεις με τον Αλέξη Κούγια,ενώ απάντησε





