Παράξενα

Γλυφάδα: Αλεπού... έκανε βόλτα στην πλατεία (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η νυχτερινή βόλτα με τον σκύλο του έκρυβε μια μεγάλη έκπληξη για κάτοικο της Γλυφάδας.

Η νυχτερινή βόλτα με τον σκύλο του έκρυβε μια μεγάλη έκπληξη για κάτοικο της Γλυφάδας.

Φτάνοντας στην πλατεία είδε ένα διαφορετικό ζώο να κόβει βόλτες και όταν κατάλαβε πως ήταν αλεπού έβγαλε αμέσως το κινητό του καταγράφοντας το περιστατικό σε βίντεο.

Η αλεπού έσπευσε να πάρει απόσταση ασφαλείας ενώ και ο σκύλος δεν έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το άγριο ζώο.

Ειδήσεις σήμερα:

Υγειονομικοί: Απεργία και στάση εργασίας την Πέμπτη

Τσιτσιπάς: νίκη - θρίλερ επί του Κρέσι (βίντεο)

Ενεργειακή κρίση - Σύνοδος Κορυφής: οι ελληνικές θέσεις για τα μέτρα