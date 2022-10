Οικονομία

Σταϊκούρας - Επίδομα θέρμανσης: προκαταβολή σε όσους πήραν και πέρσι το βοήθημα

Πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα και πότε θα γίνει η καταβολή στους δικαιούχους. Τι είπε για την επιδότηση του πετρελαίου κίνησης, τις ανατιμήσεις και την επιβολή πλαφόν.

«Τα τελευταία τρία χρόνια είναι περισσότερα τα έξοδα από τα έσοδα, για να στηρίξουμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Τα τελευταία χρόνια έχουν δοθεί και 2 δις ευρώ για τα εξοπλιστικά. Όταν τα έξοδα είναι περισσότερα από τα έσοδα, κάποιος πρέπει να βάλει το χέρι στην τσέπη, ιδίως όταν μιλάμε για μειωμένη φορολογία σε σχέση με παλαιότερα. Ποιος είναι αυτός; Το ταμείο της χώρας, που βρίσκει λεφτά από την έξοδο στις αγορές και γι’ αυτό χρειάζεται μεγάλη προσοχή», είπε ο Χρήστος Σταϊκούρας, που ήταν καλεσμένος την Πέμπτη στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1.

Ο Υπ. Οικονομικών συμπλήρωσε πως «Χρειάζεται διπλή προσοχή γιατί τα spreads έχουν ανέβει σε όλη την Ευρώπη, είναι στα επίπεδα που ήταν πριν από έξι μήνες, αυτό ισχύει για όλους, όχι μόνο για την Ελλάδα».

Αναφερόμενος στην οικονομική πολιτική της Κυβέρνησης είπε πως οκτώ στους δέκα πολίτες πληρώνουν 1 δις λιγότερους φόρους από όσο πλήρωναν το 2018 και πως η φορολογία στα χαμηλά στρώματα έχει μειωθεί σημαντικά, καθώς έχουν καταργηθεί και μια σειρά από φόρους, όπως η εισφορά αλληλεγγύης.

Για το πετρέλαιο και το επίδομα θέρμανσης

Ο Χρήστος Σταϊκούρας υποστήριξε πως «δεν είναι πανακριβο το πετρέλαιο θέρμανσης. Είναι λίγο αυξημένη η τιμή του σε σχέση με πέρσι και ακόμη δεν έχει υπολογιστεί το επίδομα θέρμανσης. Έχουμε συναίσθηση τι γίνεται παγκοσμίως;».

Απαντώντας σε σχετικά ερωτήματα είπε πως από τον ΕΦΚ στα καύσιμα υπάρχουν έσοδα 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, που δεν μπορούν να βρεθούν από αλλού, ώστε έστω προσωρινά να υπάρξει κατάργηση του φόρου, λέγοντας ακόμη πως με τα μέτρα που έχουν ληφθεί «Τι κάνουμε; Επιστρέφουμε χρήματα στα νοικοκυριά που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Παίρνουμε φόρους από όλους και από τον φτωχό που πάει στο βενζινάδικο, αλλά γυρίζουμε χρήματα μόνο στον φτωχό».

Αναφορικά με το επίδομα θέρμανσης, ο Υπ. Οικονομικών είπε ότι «Η πλατφόρμα θα ανοίξει αφού υπογραφεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) τις επόμενες ημέρες και θα υπάρχει καταληκτική ημερομηνία. Η πλατφόρμα θα ανοίξει μέσα στον Νοέμβριο. Μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου θα μπορούν να υποβληθούν οι αιτήσεις και στο τέλος Δεκεμβρίου θα γίνει η πρώτη πληρωμή, η δεύτερη στο τέλος Φεβρουαρίου και η τρίτη δόση στο τέλος Απριλίου».

«Τα στοιχεία δείχνουν αυξημένη ζήτηση για πετρέλαιο θέρμανσης» είπε ο κ. Σταϊκούρας, επισημαίνοντας σε σχέση με το επίδομα πως «αυτό που διαφοροποιείται φέτος είναι πως ανεξάρτητα από την ποσότητα που θα βάλουν οι δικαιούχοι του επιδόματος, που ήταν και πέρσι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης, θα δοθούν προκαταβολές ανάλογες με την δαπάνη που έκαναν τον περασμένο χειμώνα και θα γίνει αργότερα συμψηφισμός εάν δεν καταναλώσουν την ποσότητα πετρελαίου που αναλογεί στην προκαταβολή του επιδόματος».

«Μιλάμε για πάνω από μισό δις ευρώ βοήθεια στα νοικοκυριά για την θέρμανση, από το επίδομα θέρμανσης και την επιδότηση του πετρελαίου. Σε κάθε περίπτωση θα έχουν δοθεί 150 εκατομμύρια ευρώ από το επίδομα στους πολίτες για το επίδομα θέρμανσης μέχρι το τέλος του έτους και άλλα τόσα για την επιδότηση του πετρελαίου», είπε ο κ. Σταϊκούρας.

Σχετικά με την επαναφορά της επιδότησης των 15 λεπτών του ευρώ στην τιμή του πετρελαίου κίνησης, στην αντλία των βενζινάδικων, που σύμφωνα με αναφορές σε ΜΜΕ επίκειται να υιοθετηθεί εκ νέου από την 1η Νοεμβρίου, ο κ. Σταϊκούρας είπε πως «εξαντλήσαμε τον δημοσιονομικό χώρο με μια σειρά από μέτρα. Αξιολογήσαμε τις προτεραιότητες. Θα αξιολογηθεί εάν μελλοντικά θα επανέλθει το μέτρο της επιδότησης της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης στην αντλία».

«Ποτέ δεν βάζουμε το κάρο μπροστά από το άλογο. Θέλει υπευθυνότητα. Έχουμε αποδείξει ότι έχουμε γρήγορα αντανακλαστικά. Μετράμε, αξιολογούμε και εφόσον υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος θα ληφθούν οι αποφάσεις», συμπλήρωσε ο Υπουργός Οικονομικών.

Σε ότι αφορά το «καλάθι» του νοικοκυριού και τις ανατιμήσεις στα προϊόντα, ο κ. Σταϊκούτρας είπε πως «δεν μπορεί να υπάρξει μείωση του ΦΠΑ, καθώς «δεν είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι θα καταλήξει στον καταναλωτή η μείωση».

«Δεν μπορείς να επηρεάσεις την αγορά βάζοντας πλαφόν στα προϊόντα. Το πλαφόν επηρεάζει την δυναμική της αγοράς», είπε ο κ. Σταϊκούρας, ενώ σχετικά με την Σύνοδο Κορυφής και το αίτημα και της Ελλάδας για ορισμό ανώτατης τιμής στο φυσικό αέριο, ο Υπ. Οικονομικών είπε πως «το πλαφόν που ορθώς υποστηρίζει ο Πρωθυπουργός είναι για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της ενεργειακής κρίσης και των ανατιμήσεων στην ρίζα του».

«Σήμερα, η Ελλάδα δίνει την μεγαλύτερη δημοσιονομική βοήθεια στους πολίτες της, μεταξύ των χωρών της Ευρώπης, είναι το 2% του ΑΕΠ», επεσήμανε ο κ. Σταϊκούρας, ο οποίος δέχθηκε «βροχή» από ερωτήματα, μεταξύ άλλων και τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων.

