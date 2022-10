Πολιτική

Ελληνοτουρκικά: Ο Ακάρ ζητά διάλογο... προκαλώντας ξανά για τα νησιά!

Σε συνέντευξη του, ο Χουλουσί Ακάρ συντηρεί στα ύψη την ένταση και τις τουρκικές προκλήσεις, απαναλμβάνοντας τις προκλήσεις για τα νησιά και όχι μόνο.

Την σκυτάλη στο κρεσέντο τουρκικής προκλητικότητας πήρε ο υπουργός Άμυνας της γείτονος, Χουλουσί Ακάρ, ο οποίος «ξέχασε» ότι η Ελλάδα έχει το δικαίωμα επέκτασης των χωρικών της υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια και εμφανίστηκε παραπονούμενος, γιατί η Τουρκία όπως ισχυρίστηκε αντιμετωπίζει «το παράδοξο με τα 6 μίλια χωρικών υδάτων και 10 μίλια εναέριου χώρου».

«Δεν θα επιτρέψουμε κανένα τετελεσμένο γεγονός. Θα προστατεύσουμε τα δικαιώματά μας. Δεν είμαστε εισβολείς. Σεβόμαστε τα σύνορα και τα δικαιώματα κυριαρχίας όλων των γειτόνων μας. Όταν λέμε διάλογος, φιλία και αδελφοσύνη, ακούγεται σαν να είναι αδυναμία, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο», ανέφερε ο Χουλουσί Ακάρλάκαι συνέχισε λέγοντας «Η στρατιωτική μας αντιπροσωπεία πήγε στην Ελλάδα δύο φορές, μια φορά ήρθαν στην Άγκυρα. Τώρα περιμένουμε την ελληνική αποστολή στην Τουρκία για την 4η συνάντηση. Ενώ εμείς λέμε «ας συνεχίσουμε αυτές τις συναντήσεις», κάποιοι λένε «να έρθουν οι Τούρκοι στο διάλογο». Στην πραγματικότητα είμαστε αυτοί που θέλουμε τον διάλογο».

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, σχετικά με την πρόσκληση του στον Νίκο Παναγιωτόπουλο, ο Τούρκος Υπ. Άμυνας είπε «Στις Βρυξέλλες, κάλεσα τον Έλληνα υπουργό Άμυνας Παναγιωτόπουλο στην Τουρκία με τη σύζυγό του. Για να δημιουργηθεί ένα θετικό κλίμα, αλλά υπάρχουν και αυτοί που αισθάνονται άβολα. Θεωρούμε ότι τα ελληνοτουρκικά προβλήματα μπορούν να λυθούν, ακόμη και αν δεν μπορούν να λυθούν, μπορούν να διατηρηθούν υπό έλεγχοκαι ότι πρέπει να τα λύσουμε και να τα διαχειριστούμε με τρόπο που να μην βλάπτει τις χώρες μας, την περιοχή και το ΝΑΤΟ».

Για τα νησιά του Αιγαίου και τα χωρικά ύδατα

Υποστήριξε ότι η Ελλάδα εξόπλισε τα νησιά κατά παράβαση των σχετικών άρθρων της Συμφωνίας της Λωζάνης και του Παρισιού. Ο κ. Ακάρ είπε ότι αυτή η προσπάθεια ήταν μάταιη και το μεγαλύτερο πλήγμα είναι η ευημερία του ελληνικού λαού. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, «Μας αφήσατε ενώπιον μια παραξενιάς που δεν υπάρχει πουθενά αλλού στον κόσμο: 6 μίλια χωρικών υδάτων και 10 μίλια εναέριου χώρου. Παρ' όλα αυτά, λέμε ας καθίσουμε να μιλήσουμε. Στο όνομα της Ελλάδας μιλούν άλλοι. Εμείς λέμε, «αφήστε τους να φύγουν, ας καθίσουμε να μιλήσουμε μεταξύ μας».

«Τα νησιά πρέπει να αφοπλιστούν στο πλαίσιο των συμφωνιών. Αυτό είναι εντελώς αντίθετο με τις συμφωνίες. Όταν πήγαμε στην τελευταία Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ, παραδώσαμε στον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, έγγραφα σχετικά με τις παρενοχλήσεις και τις παραβιάσεις που διέπραξε η Ελλάδα. Σε εκείνη τη συνάντηση είπαμε στον Γενικό Γραμματέα «Εγγυόμαστε ότι δεν τους παρενοχλούμε στον αέρα ή στη θάλασσα, χωρίς να μας παρενοχλήσουν ή να μας παραβιάσουν οι Έλληνες», είπε ο Υπ. Άμυνας της Τουρκίας.

Τι αναφέρουν τα πρωτοσέλιδα άλλων τουρκικών εφημερίδων

Τουρκίγε: Ο πύραυλος Ταϊφούν τρομοκράτησε την Ελλάδα

Ακσάμ: Πανικός Ταϊφούν στην Ελλάδα

Γενί Σαφάκ: Εμείς είμαστε αυτοί που θέλουμε διάλογο - Ο Ακάρ απάντησε τις ερωτησεις της εφημερίδας

Σαμπάχ: Δεν θα επιτρέψουμε τετελεσμένα στο Αιγαίο - Ο Χουλουσί Ακάρ μετά την άσκηση δήλωσε στην Σαμπάχ: Θα προστατεύσουμε το δίκαιο και τα δικαιώματά μας. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε θετικό κλίμα αλλά κάποιοι ενοχλούνται

