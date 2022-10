Υγεία - Περιβάλλον

Έξαρση ιώσεων αναπνευστικού: χρήσιμες συμβουλές από τους ειδικούς

Αυξημένη ζήτηση έχουν αντιπυρετικά χάπια, σιρόπια για το βήχα, καραμέλες για το λαιμό αλλά και βιταμίνες.

Έξαρση των ιώσεων του αναπνευστικού καταγράφεται στα φαρμακεία της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με στοιχεία του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (ΦΣΘ), η κίνηση είναι αυξημένη με τα αντιπυρετικά χάπια, τα σιρόπια για το βήχα, τις καραμέλες για το λαιμό και τις βιταμίνες να έχουν την τιμητική τους.

«Η προσέλευση είναι ιδιαίτερα αυξημένη στα φαρμακεία μας, καθώς οι ασθενείς αναζητούν λύσεις για να καταπραΰνουν τα ενοχλητικά συμπτώματα. Αυτά είναι βήχας, καταρροή και πυρετός, ο οποίος δεν είναι υψηλός. Για την αντιμετώπισή τους οι ασθενείς επιλέγουν αντιπυρετικά χάπια, σιρόπια, σταγόνες και σπρέι για τη μύτη, αλλά και συμπληρώματα διατροφής που ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα», δηλώνει ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Διονύσιος Ευγενίδης και συμβουλεύει ότι «εάν παρατηρήσουμε ότι ο πυρετός είναι υψηλός και επιμένει, ενώ ταυτόχρονα συνδυάζεται με κόπωση και μυαλγία, τότε πρέπει να κινητοποιηθούμε άμεσα και να ζητήσουμε τη συμβουλή γιατρού».

Από την πλευρά του, ο γραμματέας του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης Γιώργος Κιοσές εξηγεί ότι «σαφώς η εποχή, με τις απότομες εναλλαγές των καιρικών συνθηκών, ευνοεί την εμφάνιση των ιώσεων. Σημαντικό ρόλο, όμως, παίζει και το γεγονός ότι έχουν χαλαρώσει πολύ τα μέτρα που είχαν ληφθεί τα προηγούμενα χρόνια της πανδημίας και τα οποία-κυρίως η χρήση μάσκας-μας προστάτευαν όχι μόνο από τον κορωνοϊό, αλλά και από τις ιώσεις και την γρίπη».

Αυξημένα, όμως, είναι και τα κρούσματα της COVID-19 που επιβεβαιώνονται με τη διενέργεια rapid tests στα φαρμακεία. Σύμφωνα με τον κ. Ευγενίδη, «πολλοί πολίτες με ήπια συμπτώματα, όπως πονόλαιμο και καταρροή, προσέρχονται στα φαρμακεία για να κάνουν το τεστ και να διαπιστώσουν εάν νοσούν από COVID-19, με το ποσοστό της θετικότητας των τεστ να είναι υψηλό».

Την ίδια στιγμή, με δειλά βήματα προχωρά ο αντιγριπικός εμβολιασμός. Όπως αναφέρει ο κ. Ευγενίδης, «οι πολίτες που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού σταδιακά προσέρχονται στα φαρμακεία για να κάνουν το εμβόλιο κατά της εποχικής γρίπης, το οποίο χορηγείται μόνο με ηλεκτρονική συνταγή. Στα φαρμακεία υπάρχει επάρκεια αντιγριπικών εμβολίων, ενώ οι πολίτες δεν πρέπει να αμελούν τον εμβολιασμό τους ο οποίος τους θωρακίζει έναντι του ιού της γρίπης».

Χρήσιμες συμβουλές

Σύμφωνα με τους ειδικούς, μερικές χρήσιμες συμβουλές για παιδιά και ενήλικες, ώστε να αποφύγουμε τις ιώσεις, είναι οι εξής:

Φορέστε μάσκα για να αποφύγετε τη μετάδοση

Πλένετε συχνά τα χέρια σας. Μπορεί να κολλήσετε εύκολα ιούς, ακόμη και όταν κάνετε χειραψία με κάποιον ασθενή ή αν ακουμπήσετε αντικείμενα που χρησιμοποίησε προηγουμένως κάποιος ασθενής.

Αποφύγετε ανθρώπους που ταλαιπωρούνται από κρύωμα, όταν αυτό είναι δυνατό.

Εάν φτερνίζεστε ή βήχετε, χρησιμοποιείστε ένα χαρτομάντιλο και μετά πετάξτε το στα σκουπίδια, γιατί αποτελεί πηγή μικροβίων.

Μην αγγίζετε τη μύτη, τα μάτια ή το στόμα σας με βρώμικα χέρια, γιατί τα μικρόβια μπορούν να εισχωρήσουν στο σώμα σας.