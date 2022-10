Κόσμος

Σολτς: Ο Πούτιν υπολόγιζε στην αδυναμία μας, αλλά έκανε λάθος

Για τον Ρώσο πρόεδρο, μίλησε και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στολτενμπεργκ.

«Ο (Βλαντίμιρ) Πούτιν υπολόγιζε στην αδυναμία μας, αλλά κάνει λάθος. Δεν είμαστε αδύναμοι», τόνισε ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς και δεσμεύθηκε ότι η Γερμανία και οι εταίροι της θα συνεχίσουν να στηρίζουν την Ουκρανία «για όσο είναι απαραίτητο». Αναφερόμενος στην ενεργειακή κρίση, διαβεβαίωσε εκ νέου ότι «κανένας δεν πρέπει να φοβάται την υπερβολική επιβάρυνση από τις τιμές της θέρμανσης και του ηλεκτρικού ρεύματος».

«Είμαι πιο σίγουρος από ποτέ: η επίθεση του Πούτιν εναντίον του ελεύθερου κόσμου θα αποτύχει. Η Γερμανία, η Ουκρανία και η Ευρώπη θα βγουν από την κρίση πιο ενωμένες και πιο ανεξάρτητες από ποτέ», δήλωσε ο κ. Σολτς κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης ομιλίας του στο Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Ο καγκελάριος επισήμανε τη στρατιωτική στήριξη που προσφέρει η Γερμανία στην Ουκρανία και αναφέρθηκε συγκεκριμένα στην «κυκλική ανταλλαγή» αρμάτων μάχης με διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. «Το πυροβολικό και η αντιαεροπορική άμυνα είναι αυτό που χρειάζεται τώρα η Ουκρανία και ακριβώς αυτό προσφέρουμε. Οι πρόσφατες ρωσικές επιθέσεις με πυραύλους δείχνουν πόσο ζωτικής σημασίας είναι αυτή η στήριξη», πρόσθεσε ο κ. Σολτς και χαρακτήρισε «πράξη απελπισίας» τις επιθέσεις των ρωσικών δυνάμεων εναντίον πολιτικών στόχων. «Ακόμη όμως και με την τακτική της καμμένης γης, η Ρωσία δεν θα κερδίσει τον πόλεμο. Πετυχαίνει μόνο να ενισχύσει την αποφασιστικότητα της Ουκρανίας και των εταίρων της», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Όλαφ Σολτς έκανε επίσης λόγο για «φάρσα», αναφερόμενος στα δημοψηφίσματα στις ανατολικές περιοχές της Ουκρανίας και τόνισε ότι 143 κράτη τα καταδικάζουν και τα θεωρούν άκυρα. «Η εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας πρέπει να είναι εγγυημένη», δήλωσε και περιέγραψε ως «καθήκον της γενιάς μας» την ανοικοδόμηση της χώρας, με ένα «Σχέδιο Μάρσαλ».

Σχετικά με την ενέργεια, ο καγκελάριος επανέλαβε ότι η Ρωσία δεν αποτελεί πια αξιόπιστο εμπορικό εταίρο. «Ο Βλαντίμιρ Πούτιν νόμιζε ότι μπορούσε να μας εκβιάσει, αλλά δεν υπολόγισε σωστά», συνέχισε και διαβεβαίωσε ότι η Γερμανία δεν είναι πλέον εξαρτημένη από το ρωσικό φυσικό αέριο, έχει βρει άλλους εταίρους και οι αποθήκες της έχουν ήδη ξεπεράσει τον στόχο του 95% σε πληρότητα. «Θα μπορέσουμε μάλλον να αντεπεξέλθουμε καλά στον χειμώνα», τόνισε και, απευθυνόμενος στους πολίτες, ανέφερε: «Κανένας, καμία οικογένεια, κανένας συνταξιούχος, κανένας φοιτητής και οποιοσδήποτε άλλος δεν πρέπει να φοβάται ότι θα επιβαρυνθεί υπερβολικά από τις τιμές στη θέρμανση και το ηλεκτρικό ρεύμα». Το πακέτο των 200 δισεκατομμυρίων ευρώ, δήλωσε, είναι αντίστοιχο των εθνικών μέτρων στήριξης που έχουν ήδη λάβει και άλλα κράτη - μέλη της ΕΕ, ενώ είναι διαθέσιμα και τα 600 δισεκατομμύρια του ευρωπαϊκού ταμείου για την πανδημία. Τόνισε πάντως ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να πέσουν οι τιμές της ενέργειας. Οι χώρες που μας προμηθεύουν τώρα με ενέργεια, σημείωσε, οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και η Νορβηγία, «δεν έχουν συμφέρον να γίνει υπερβολικά ακριβή η ενέργεια στην Ευρώπη», ανέφερε, αλλά τάχθηκε για μία ακόμη φορά κατά του ευρωπαϊκού πλαφόν, υποστηρίζοντας ότι μπορεί να προκαλέσει έλλειψη ενέργειας στην Ευρώπη. Παράλληλα ο κ. Σολτς ανέδειξε ως «κεντρικό καθήκον της δεκαετίας» την επέκταση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη σταδιακή κατάργηση των ορυκτών καυσίμων.?

Στόλτενμπεργκ: Ο Πούτιν αποτυγχάνει στην Ουκρανία, αλλά δεν έχει εγκαταλείψει τον βάρβαρο πόλεμο

«Ο Πρόεδρος Πούτιν αποτυγχάνει στην Ουκρανία, αλλά δεν έχει εγκαταλείψει τον βάρβαρο πόλεμο», τόνισε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ.

Στην κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε με τον νέο πρωθυπουργό της Σουηδίας Ουλφ Κρίστερσον, ο γενικός γραμματέας της συμμαχίας σημείωσε ότι η διαδικασία ένταξης της Φινλανδίας και της Σουηδίας είναι η πιο γρήγορη στη σύγχρονη ιστορία του ΝΑΤΟ.

Ο ίδιος ανέφερε ότι σχεδόν όλοι οι σύμμαχοι έχουν ολοκληρώσει τις εθνικές τους διαδικασίες σχετικά με την ένταξη των δύο χωρών στο ΝΑΤΟ.

«Όλοι συμφωνούμε για την σημασία του μνημονίου που υπέγραψαν η Σουηδία, η Φινλανδία και η Τουρκία και για την ανάγκη αντιμετώπισης των δικαιολογημένων ανησυχιών της Τουρκίας. Καλωσορίζω τα μεγάλα, σταθερά βήματα που κάνει η Σουηδία για να εφαρμόσει το τριμερές μνημόνιο, βάζοντας τέλος στους περιορισμούς για τις πωλήσεις όπλων στην Τουρκία, ενισχύοντας σημαντικά τη συνεργασία στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, απαγορεύοντας τη συμμετοχή σε τρομοκρατικές οργανώσεις συμπεριλαμβανομένου του PKK και εργαζόμενη για τον κοινό μηχανισμό εφαρμογής σε ζητήματα όπως οι εκδόσεις (καταζητουμένων) και η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας», επισήμανε ο Γενς Στόλετνεμπεργκ.

«Είμαστε απόλυτα δεσμευμένοι στη συμφωνία μεταξύ της Σουηδίας, της Φινλανδίας και της Τουρκίας και κάνουμε ό,τι μπορούμε, όσο πιο σύντομα μπορούμε για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων», τόνισε από την πλευρά του ο Έλφ Κρίστερσον?

