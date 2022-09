Κόσμος

Σολτς - Κομισιόν κατά Πούτιν: ας ομολογήσει ότι δεν μπορεί να κερδίσει τον πόλεμο

Ηχηρό μήνυμα του Γερμανού Καγελάριου προς την Μόσχα, από το βήμα της ΓΣ του ΟΗΕ. Τι είπε η Ούρσουλα Φον ντελ Λάιεν για την τακτική του Ρώσου Προέδρου.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα εγκαταλείψει τις «αυτοκρατορικές φιλοδοξίες» του, οι οποίες εγείρουν κίνδυνο καταστροφής τόσο της Ουκρανίας όσο και της Ρωσίας, εάν αναγνωρίσει πως δεν μπορεί να κερδίσει τον πόλεμο που εξαπέλυσε την 24η Φεβρουαρίου, έκρινε ο καγκελάριος της Γερμανίας Όλαφ Σολτς.

«Γι’ αυτό δεν θα αποδεχθούμε οποιαδήποτε ειρήνη που θα υπαγορευτεί από τη Ρωσία και γι’ αυτό η Ουκρανία πρέπει να μπορέσει να αποκρούσει την επίθεση της Ρωσίας», είπε ο κ. Σολτς κατά την ομιλία που απηύθυνε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Αυτή που ο Γερμανός καγκελάριος χαρακτήρισε επιστροφή του ιμπεριαλισμού με τον πόλεμο του κ. Πούτιν εναντίον της Ουκρανίας δεν είναι καταστροφή μόνο για την Ευρώπη, αλλά για την βασισμένη σε κανόνες παγκόσμια τάξη, πρόσθεσε. Κάλεσε τον ΟΗΕ να την υπερασπιστεί έναντι όσων προτιμούν έναν κόσμο όπου «οι ισχυροί επιβάλουν τη θέλησή τους στους αδύναμους».

«Θα παραμείνουμε άπρακτοι θεατές καθώς κάποιοι θα μας στέλνουν πίσω σε μια παγκόσμια τάξη όπου ο πόλεμος είναι κοινό μέσο άσκησης πολιτικής, όπου ανεξάρτητα κράτη αναγκάζονται να γίνουν μέρος ισχυρότερων γειτόνων τους ή αποικιοκρατών επικυρίαρχων, όπου η ευημερία και τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι προνόμιο για λίγους και τυχερούς; Ή θα καταφέρουμε μαζί να εγγυηθούμε πως ο πολυπολικός κόσμος του 21ου αιώνα θα παραμείνει πολυπολικός; Η απάντησή μου, ως Γερμανού και Ευρωπαίου, είναι: πρέπει να τα καταφέρουμε», σημείωσε ο κ. Σολτς.

Για να επιτευχθεί αυτό, ο παγκόσμιος νότος πρέπει να αποκτήσει περισσότερες δυνατότητες παρέμβασης στα παγκόσμια ζητήματα, να αναλάβει μεγαλύτερες ευθύνες, ανέφερε, τασσόμενος υπέρ της μεταρρύθμισης του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Η Δύση ανταγωνίζεται τη Ρωσία για διπλωματική επιρροή από το ξέσπασμα του πολέμου.

Ο κ. Σολτς ανήγγειλε εξάλλου ότι το Βερολίνο θα φιλοξενήσει σύνοδο για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας την 25η Οκτωβρίου. Διαβεβαίωσε ότι η Γερμανία θα βοηθήσει την κυβέρνηση στο Κίεβο να αντιμετωπίσει το «τεράστιο κόστος» του εγχειρήματος «της ανοικοδόμησης της χώρας».

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Απαράδεκτη η προσπάθεια της Ρωσίας για αλλαγή συνόρων

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν καταδίκασε τα σχέδια των φιλορωσικών αρχών για τη διεξαγωγή δημοψηφισμάτων σε τέσσερις περιφέρειες της Ουκρανίας, τα οποία χαρακτήρισε κατάφωρη παραβίαση του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ από τη Ρωσία.

«Δεν θα αναγνωρίσουμε ποτέ την προσπάθεια της Ρωσίας να νομιμοποιήσει την παράνομη και βάρβαρη κατοχή ουκρανικών εδαφών», δήλωσε η κυρία Φον ντερ Λάιεν στο Γερμανικό Πρακτορείο.

«Η προσπάθεια να αλλάξουν τα σύνορα της Ουκρανίας είναι εντελώς απαράδεκτη και σαφής παραβίαση του Χάρτη του ΟΗΕ, της ανεξαρτησίας, της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας», πρόσθεσε η επικεφαλής της Κομισιόν στο περιθώριο της 77ης Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη.

