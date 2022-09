Κόσμος

Ουκρανία: Ρωσικό σφυροκόπημα σε Χερσώνα, Μικολάιβ, Χάρκοβο και Ντονέτσκ

Βομβαρδισμοί κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο στη Ζαπορίζια. Σε κανονικά επίπεσα η ραδιενέργεια

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν θέσεις των ουκρανικών δυνάμεων σε πολλές περιοχές της χώρας και κατηγόρησε το Κίεβο ότι βομβάρδισε στόχους κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια.

Οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν στόχους στη Χερσώνα, το Μικολάιβ, το Χάρκοβο και το Ντονέτσκ, σύμφωνα με το υπουργείο, το οποίο πρόσθεσε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν μια αποτυχημένη επίθεση κοντά στο Πράβντινε της Χερσώνας.

Σύμφωνα με το υπουργείο, τα επίπεδα ραδιενέργειας στη Ζαπορίζια --το μεγαλύτερο πυρηνικό εργοστάσιο της Ευρώπης--παραμένουν φυσιολογικά.

Το υπουργείο πρόσθεσε ότι δύο περιστατικά με βομβαρδισμούς καταγράφηκαν σήμερα κοντά στο εργοστάσιο.

Εκπρόσωπος του ουκρανικού υπουργείου Εξωτερικών διέψευσε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις βομβάρισαν περιοχές κοντά στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου.

Ρωσία και Ουκρανία αλληλοκατηγορούνται για βομβαρδισμούς κοντά στο εργοστάσιο που βρίσκεται στην ανατολική Ουκρανία.

Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας του ΟΗΕ υιοθέτησε την Πέμπτη ψήφισμα με το οποίο ζητεί από την Ρωσία να τερματίσει την κατάληψη του εργοστασίου.

