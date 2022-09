Οικονομία

Ρεύμα: χαμηλότερες τιμές τον Οκτώβριο δίνουν οι προμηθευτές

Το τελικό ποσό που θα επιβαρύνει τους καταναλωτές θα προκύψει μετά απο τις σημερινές ανακοινώσεις της Κυβέρνησης για κλιμακωτές επιδοτήσεις.

Χαμηλότερα κινήθηκαν σε σχέση με τον Σεπτέμβριο, οι τιμές που ανακοίνωσαν οι προμηθευτές ρεύματος για τον Οκτώβριο, λόγω της αποκλιμάκωση της τιμής του φυσικού αερίου.

Ερώτημα παραμένει η κρατική επιδότηση που θα ανακοινωθεί σήμερα στις 09:30, από τον αρμόδιο υπουργό Κώστα Σκρέκα.

Ήδη έχει ανακοινωθεί αλλαγή στο μείγμα των μέτρων στήριξης, που σε ότι αφορά τα τιμολόγια ρεύματος θα περιλαμβάνει κλιμακωτή ενίσχυση, αλλά και "μπόνους" σε περίπτωση μείωσης της κατανάλωσης κατά 15% σε σχέση με το αντίστοιχο περισνό διάστημα. Η μείωση θα υπολογίζεται στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς που θα λαμβάνουν οι καταναλωτές.

Ενδεικτικά:

Η ΔΕΗ έδωσε τιμές 0,595 ευρώ η κιλοβατώρα για καταναλώσεις έως 500 κιλοβατώρες στη χρέωση ημέρας και 0,607 ευρώ για πάνω από 500 κιλοβατώρες. Στη νυχτερινή χρέωση το κόστος είναι 0,554 ευρώ. (ον Σεπτέμβριο οι αντίστοιχες τιμές ήταν 0,788 και 0,80 για την χρέωση ημέρας και 0,747 για τη νυχτερινή. Το πάγιο παραμένει στα 3,5 ευρώ).

έδωσε τιμές 0,595 ευρώ η κιλοβατώρα για καταναλώσεις έως 500 κιλοβατώρες στη χρέωση ημέρας και 0,607 ευρώ για πάνω από 500 κιλοβατώρες. Στη νυχτερινή χρέωση το κόστος είναι 0,554 ευρώ. (ον Σεπτέμβριο οι αντίστοιχες τιμές ήταν 0,788 και 0,80 για την χρέωση ημέρας και 0,747 για τη νυχτερινή. Το πάγιο παραμένει στα 3,5 ευρώ). Η Ηρων δίνει σταθερή τιμή 0,62 ευρώ η μεγαβατώρα και το πάγιο είναι 3 ευρώ (Τον Σεπτέμβριο έδινε τιμή 0,73 ευρώ).

δίνει σταθερή τιμή 0,62 ευρώ η μεγαβατώρα και το πάγιο είναι 3 ευρώ (Τον Σεπτέμβριο έδινε τιμή 0,73 ευρώ). Elpedison 59,05-63,06 λεπτά ανά κιλοβατώρα με έκπτωση συνέπειας.

59,05-63,06 λεπτά ανά κιλοβατώρα με έκπτωση συνέπειας. Volterra 68,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα

68,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα Ελίν 59,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα.