Οικονομία

Θεσσαλονίκη - Τσίπρας: Αγρότες και κτηνοτρόφοι δεν μπορούν να επιβιώσουν (εικόνες)

Ο Αλέξης Τσίπρας περιοδεύει στην Θεσσαλονίκη όπου έχει συναντήσεις με εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα.

"Κάποιοι κερδίζουν δισεκατομμύρια και κάποιοι άλλοι δεν αντέχουν να επιβιώσουν. Η αισχροκέρδεια των παραγωγών και των παρόχων ενέργειας συνεχίζεται κανονικά, ενώ οι παραγωγοί, οι μικρομεσαίοι, οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι δεν έχουν τη δυνατότητα να επιβιώσουν Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο", δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική συμμαχία Αλέξης Τσίπρας, στη διάρκεια της συνάντησης που είχε με γεωργούς και κτηνοτρόφους στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης.

"Ο κ. Μητσοτάκης εμφανίζεται στα βουνά εκφωνώντας εκθέσεις ιδεών για το πόσο σημαντικό είναι να επιστρέψουν νέοι άνθρωποι στην ύπαιθρο. Όμως αυτοί που είναι ήδη στην ύπαιθρο, είτε καλλιεργούν τη γη είτε είναι κτηνοτρόφοι, κινδυνεύουν με οικονομική κατάρρευση, κινδυνεύουν να μην έχουν να ζήσουν. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο", είπε ο κ. Τσίπρας και συνέχισε: "Είναι απαραίτητο να υπάρξουν άμεσα παρεμβάσεις για την προστασία του κόσμου της παραγωγής και των κτηνοτρόφων. Διότι αυτές οι τρομακτικές αυξήσεις έχουν καταστήσει ασύμφορη την παραγωγή και την παραμονή τους στην ύπαιθρο.

Έχουμε καταθέσει προτάσεις, το σημαντικότερο, όμως, είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι χωρίς παραγωγή η ελληνική οικονομία θα βρίσκεται πάντοτε σε μία κατάσταση ενός φαύλου κύκλου. Χρειαζόμαστε τους αγρότες, χρειαζόμαστε τους κτηνοτρόφους έχουμε υποχρέωση να τους ενισχύσουμε"

