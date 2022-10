Αθλητικά

Ρονάλντο: Εκτός αποστολής στο Τσέλσι - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

«Καμπάνα» για Κριστιάνο Ρονάλντο. Τον άφησε εκτός ομάδας ο Τεν Χαγκ.

Εκτός ομάδας -με επίσημη ανακοίνωση της- έθεσε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τον Κριστιάνο Ρονάλντο, για τον Σαββατιάτικο (22/10) εκτός έδρας αγώνα της Premier League, με την Τσέλσι στο Λονδίνο.

«Ο Κριστιάνο δεν θα είναι μέλος της ομάδας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τον αγώνα του Σαββάτου με την Τσέλσι. Η υπόλοιπη ομάδα είναι πλήρως επικεντρωμένη στην προετοιμασία για αυτό το παιχνίδι», ανέφερε η ανακοίνωση της αγγλικής ομάδας.

Όπως είναι γνωστό ο Πορτογάλος διεθνής επιθετικός στον αγώνα της Κυριακής (16/10) με την Τότεναμ (2-0), όπου έμεινε στον πάγκο, αποχώρησε ενοχλημένος για τα αποδυτήρια, μετά από την απόφαση του Έρικ τεν Χαγκ να μην τον χρησιμοποιήσει καθόλου και να βάλει στο ματς τους Έρικσεν και Ελάνγκα στο 87’, ενώ είχε σηκωθεί για προθέρμανση.

Ενώ όλοι υπέθεσαν ότι πήγε στα αποδυτήρια για να περιμένει τους υπόλοιπους όταν ολοκληρωθεί ο αγώνας, δημοσιεύματα στην Αγγλία ανέφεραν πως μάζεψε τα πράγματά του και αποχώρησε γρήγορα από το «Ολντ Τράφορντ».

Σμάιχελ: Με απογοήτευσε η συμπεριφορά του Κριστιάνο Ρονάλντο

Ο θρυλικός πρώην γκολκίπερ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Πέτερ Σμάιχελ, εξέφρασε την απογοήτευσή του για τη συμπεριφορά του Κριστιάνο Ρονάλντο, κατά τη διάρκεια του αγώνα των «κόκκινων διαβόλων» με την Τότεναμ την Τετάρτη (19/10) και τη νίκη της με 2-0, τονίζοντας πως ο Πορτογάλος έχει εξελιχθεί σε «πρόβλημα» στο «Ολντ Τράφορντ».

Ο CR7 έφυγε από τον πάγκο της Γιουνάιτεντ και κατευθύνθηκε στη φυσούνα λίγα λεπτά πριν ολοκληρωθεί ο αγώνας με τους «σπερς», έχοντας μείνει για άλλο ένα παιχνίδι στον πάγκο από τον προπονητή του Έρικ τεν Χαγκ, ο οποίος τόνισε πως θα ξεκαθαρίσει το θέμα με τον Πορτογάλο εντός της Πέμπτης (20/10).

Αυτό ήταν και το μοναδικό «σύννεφο» σε μία κατά τ’ άλλα εντυπωσιακή βραδιά για τη Γιουνάιτεντ, η οποία νίκησε με εμφατικό τρόπο την Τότεναμ, στην καλύτερη εφετινή εμφάνισή της.

«Η αποχώρηση του Κριστιάνο Ρονάλντο από το γήπεδο ήταν το μοναδικό που δεν χρειάζεται η ομάδα αυτή την στιγμή» τόνισε ο Σμάιχελ στο BBC Radio 5 Live. «Σαφώς και ήξερε πως όλο αυτό θα γινόταν πρωτοσέλιδο... Είναι η πρώτη φορά που μπορώ να πω πως είμαι απογοητευμένος μαζί του. Συνήθως τον υποστηρίζω, κατανοώ την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Τα θέμα εδώ είναι πως είναι ένας τόσο μεγάλος παίκτης, μία τόσο μεγάλη και ισχυρή προσωπικότητα. Είναι θέμα τι να κάνεις; Τον βάζεις να παίζει ή να τον αφήνεις να φύγει; Δεν ξέρω...».

Ο Σμάιχελ αναφέρθηκε ακόμη και στην έως τώρα πορεία του Τεν Χαγκ στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: «Έχει πολύ καθαρές ιδέες για το στυλ παιχνιδιού που θέλει να παίξει. Χρειάζεται να δείξουμε κατανόηση και να δώσουμε χρόνο σε όλο αυτό. Δεν χρειαζόμαστε άλλα πράγματα που να αποσπούν την προσοχή της ομάδας, σαν αυτό το περιστατικό και γι’ αυτό ήταν τόσο έντονη η απογοήτευσή μου...».

