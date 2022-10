Life

Κέβιν Σπέισι: Αθώος για υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το σώμα των ενόρκων απέρριψε τους ισχυρισμούς του Άντονι Ραπ, ο οποίος αξίωνε αποζημίωση 40 εκατομμυρίων δολαρίων.



Δικαστήριο της Νέας Υόρκης απεφάνθη ότι ο Αμερικανός ηθοποιός Κέβιν Σπέισι δεν παρενόχλησε σεξουαλικά πριν από 36 χρόνια τον συνάδελφό του Άντονι Ραπ, όπως τον κατηγορούσε ο τελευταίος. Το σώμα των ενόρκων απέρριψε τους ισχυρισμούς του Άντονι Ραπ, ο οποίος αξίωνε αποζημίωση 40 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η συγκεκριμένη υπόθεση ήρθε στο φως της δημοσιότητας στα τέλη Οκτωβρίου 2017, στις αρχές του κινήματος #MeToo με τον καταιγισμό αποκαλύψεων για σεξουαλικές επιθέσεις στον χώρο του θεάματος. Ακολούθησαν και άλλες καταγγελίες σε βάρος του Κέβιν Σπέισι, με αποτέλεσμα ο αστέρας του Χόλιγουντ να τεθεί στο περιθώριο.

Το 12μελές σώμα ενόρκων έκρινε την Πέμπτη ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις για τον ισχυρισμό του Άντονι Ραπ ότι ο Κέβιν Σπέισι τον είχε παρενοχλήσει σεξουαλικά τον Μάιο του 1986 σε ένα πάρτι στο διαμέρισμά του στη Νέα Υόρκη. Ο Άντονι Ραπ ήταν τότε μόλις 14 ετών, ενώ ο Κέβιν Σπέισι ήταν 26.

Η δικηγόρος του Σπέισι, Τζένιφερ Κέλερ, τόνισε στη διάρκεια των τελικών αγορεύσεών της ότι η ιστορία του Ραπ ήταν κατασκευασμένη. Ανέπτυξε διάφορες θεωρίες σχετικά με τους λόγους που ο Ραπ μπορεί να την επινόησε, όπως η ζηλοφθονία για την επιτυχία του πελάτη της ή το να θέλησε να προσελκύσει τα φώτα της δημοσιότητας. «Ο κ. Ραπ προσέλκυσε μεγαλύτερη προσοχή σε αυτήν τη δίκη από ό,τι σε ολόκληρη την σταδιοδρομία του ως ηθοποιός», υποστήριξε η Κέλερ.

Ο Κέβιν Σπέισι, ο οποίος βρίσκεται επίσης αντιμέτωπος με τη βρετανική δικαιοσύνη για σεξουαλικές επιθέσεις, έχασε τον πρωταγωνιστικό ρόλο του στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά «House of Cards» και υποχρεώθηκε να καταβάλει αποζημίωση 31 εκατομμυρίων δολαρίων στους παραγωγούς για διαφυγόντα κέρδη.

Ειδήσεις σήμερα:

Ενεργειακή κρίση - Σύνοδος Κορυφής: Συμφωνία για “περιορισμό των τιμών της ενέργειας”

Ρεύμα: Μεγάλες μειώσεις στις τιμές για τον Νοέμβριο

Καιρός: τοπικές βροχές και πτώση θερμοκρασίας την Παρασκευή