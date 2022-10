Life

“The 2Night Show” - Γιάννης Ζουγανέλης: οι φήμες για την κόρη του, τα Grammy και ο Σάκης Μπουλάς

Στο πλατό του "The 2night Show" βρέθηκε ο Γιάννης Ζουγανέλης σε μία απολαυστική συνέντευξη με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Ο αγαπημένος ηθοποιός και συνθέτης αναφέρθηκε στην παρακμιακή εποχή που διανύουμε και τη μάχη που δίνει ενάντια στο κακό.

«Η καθημερινότητα είναι μία μάχη ανάμεσα στο καλό και το κακό. Το θέμα είναι ποιο θα κερδίσει».

Το τελευταίο διάστημα η κόρη του Ελεωνόρα έχει γίνει στόχος των δημοσιογράφων που ασχολούνται διαρκώς με την προσωπική της ζωή και το κατά πόσο έχει χωρίσει ή όχι από τον σύζυγό της, Σπύρο Δημητρίου. Πώς αισθάνεται ο ίδιος για τα δημοσιεύματα που την αφορούν;

«Τα δημοσιεύματα που αφορούν gossip δεν με αγγίζουν. Μερικές φορές και εγώ παρορμητικά έκανα λάθη όταν ακούω ξαφνικά να λέγονται ανούσια πράγματα. Με απασχολεί όχι γιατί γίνεται στο παιδί μου αλλά γιατί είναι η κοινωνία έτσι».

«Η εικόνα μου δεν έχει σχέση με τη μουσική μου. Ο κόσμος θέλει να γελάσει μαζί μου ελπίζω ότι δεν χαχανίζει. Το δέχομαι απλά εύχομαι να ήξεραν το έργο μου, να το ήξεραν αυτό οι Έλληνες, γιατί εγώ είμαι ελληνοκεντρικός» δήλωσε.

Εξηγώντας γιατί είχε μιλήσει απαξιωτικά για την τραπ μουσική ο Γιάννης Ζουγανέλης είπε: "να τα κατευθύνω σε μία άλλη οδό. Δεν διανοούμαι τέχνη ναρκωτικά, όπλα , φαλλοκρατία. Αποδέχομαι τη ραπ. Το κίνημα των ράπερς ήταν η συνέχεια της soul με λόγο και αντιεξουσιαστικό. Υπερασπίστηκαν τις γυναίκες, του ομοφυλόφιλους, όλους τους διαφορετικούς".

Ο Γιάννης Ζουγανέλης μίλησε και για πρόσωπα που έφυγαν από τη ζωή, και τα οποία τον σημάδεψαν βαθιά, όπως ο Νικόλας Άσιμος, ο Παύλος Σιδηρόπουλος, ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, αλλά και ο αγαπημένος του φίλος Σάκης Μπουλάς.





