Life

“The 2Night Show” - Μαρία Κωνσταντάκη: η καρμική σχέση με τη Νάντια Μπουλέ και η... “γεροντοκορίαση” (βίντεο)

Η αγαπημένη ηθοποιός αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην καρμική σχέση που έχει με τη Νάντια Μπουλέ και τη σκυλίτσα της.

Τη Μαρία Κωνσταντάκη φιλοξένησε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στο "The 2Night Show".

Χειμαρρώδης όπως πάντα και με το χιούμορ που τη διακρίνει η ηθοποιός και ραδιοφωνική παραγωγός αναφέρθηκε στην απόφαση να υιοθετήσει τη σκυλίτσα της στην καραντίνα και την καρμική σχέση που έχει η Γκόλφω της με τη… Νάντια Μπουλέ.

«Με βοήθησε η καραντίνα να σταματήσω ότι είμαι αναβλητική γιατί πάντα έβρισκα μία δικαιολογία και το ανέβαλα» ανέφερε μεταξύ άλλων.

«Δεν συμπαθώ όλους τους ανθρώπους. Όσο μεγαλώνω με πιάνει η γεροντοκορίαση. Κάποιες φορές μου φαίνονται αφόρητοι οι άνθρωποι. Φαντάζομαι αφόρητη είμαι και εγώ», είπε η αγαπημένη ηθοποιός.

Στα πρώτα βήματά της στην υποκριτική απέφευγε να παίζει στην τηλεόραση λόγω της προκατάληψης που επικρατούσε εκείνη την εποχή για τους εμπορικούς ηθοποιούς «Όταν τελείωσα τη σχολή τη σνόμπαρα την τηλεόραση. Τελείωσα τη Βεάκη που η αλήθεια είναι ότι εκείνη την εποχή υπήρχε μία προκατάληψη και τα πρώτα χρόνια δεν ψηνόμουν να κάνω τηλεόραση. Μετά την ήθελα την τηλεόραση και δεν μου καθόταν».