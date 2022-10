Life

“The 2Night Show”: ταλαντούχοι καλεσμένοι την Πέμπτη (εικόνες)

Για τέταρτη βραδιά μέσα στην εβδομάδα μας κάνει συντροφιά ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, ο οποίος απόψε φιλοξενεί δύο ξεχωριστούς καλεσμένους.

Απόψε στις 24:00, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο πλατό του «The 2Night Show» τον Γιάννη Ζουγανέλη.

Ο αγαπημένος ηθοποιός και συνθέτης μιλάει για την ισοπέδωση της εποχής και τη μάχη που δίνει ενάντια στο κακό. Πώς αισθάνεται για τα δημοσιεύματα τα οποία αφορούν στην κόρη του Ελεονώρα;

Τι είχε τολμήσει να πει στον Κάρολο Κουν; Πώς αισθάνεται που ο κόσμος δεν γνωρίζει το μουσικό του έργο και την υποψηφιότητά του στα βραβεία Grammy; Τι θα ήθελε να πει σαν πατέρας στους trappers;

Επίσης, θυμάται πρόσωπα που έφυγαν από τη ζωή, και τα οποία τον σημάδεψαν βαθιά, όπως ο Νικόλας Άσιμος, ο Παύλος Σιδηρόπουλος, ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, αλλά και ο αγαπημένος του φίλος Σάκης Μπουλάς.

Τέλος, αναφέρεται στο θεατρικό έργο «Μπακαλόγατος» και στον ρόλο του Ζήκου, τον οποίο θα ερμηνεύσει με πολλή αγάπη και σεβασμό.

Στην αποψινή παρέα του Γρηγόρη έρχεται και η Μαρία Κωνσταντάκη.

Η ταλαντούχα ηθοποιός και επιτυχημένη ραδιοφωνική παραγωγός αναφέρεται με ενθουσιασμό στην υιοθεσία της σκυλίτσας της, της Γκόλφως, στην ιδιαίτερη σχέση της με την τηλεόραση, αλλά και στους λόγους για τους οποίους έδεσε, 3 χρόνια τώρα, με το ραδιοφωνικό της ταίρι, τον Στάθη Χριστοφορίδη.

Γιατί δηλώνει ελεύθερη και με ποιο κριτήριο επιλέγει τον σύντροφο της ζωής της; Γιατί χαίρεται που παίζει την κακιά στη σειρά «Έρωτας Φυγάς»; Τέλος, μιλάει για την παράσταση «Σεροτονίνη», στην οποία θα συμμετέχει, και με παιχνιδιάρικη διάθεση προσπαθεί να μαντέψει τι θέλει να της πει ο Γρηγόρης.

