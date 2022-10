“The 2Night Show” - Γεννατάς: η αποκάλυψη για τον γιό του και η απρόσμενη... συμπαράσταση από τηλεθεατή! (βίντεο)

Life

Τον Γεράσιμο Γεννατά υποδέχτηκε στο πλατό του «The 2Night Show» το βράδυ της Τετάρτης ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Ο χαρισματικός ηθοποιός αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στον αγαπημένο ρόλο της ζωής του, τον ρόλο του πατέρα, που τον βιώνει με συγκίνηση.

Παράλληλα αποκάλυψε ένα απίστευτο περιστατικό από την περίοδο που έπαιζε στη σειρά «Είσαι το ταίρι μου»;

«Είναι δυο τρία, αλλά θα πω το πιο ωραίο και καθωσπρέπει. Οδός Σκουφά, τρομερή κίνηση, δεν κουνιούνται τα αυτοκίνητα με τίποτα. Εγώ ανεβαίνω κι αφήνω το μηχανάκι στον Άγιο Διονύσιο κι όπως είναι σταματημένα τα αυτοκίνητα, είναι ένα μεγάλο τζιπ με κλειστό το παράθυρο. Οδηγεί ένας τύπος ημιθανής κι κοντεύει να κλατάρει. Γυρνά το κεφάλι, με αναγνωρίζει, κατεβάζει το τζάμι και φωνάζει: ''Είναι μαζί σου όλη η Ελλάδα''. Ήταν ένα από τα πολύ ωραία» ανέφερε ο Γεράσιμος Γεννατάς.

Όσον αφορά την απώλεια των γονιών του και τον λόγο που δεν θέλει να μιλάει για τον γιο του, ο Γεράσιμος Γεννατάς εξομολογήθηκε: «Αν θέλεις να γνωρίσεις ξανά τη ζωή, σου δίνεται η ευκαιρία μέσα από την πατρότητα να γνωρίσεις ξανά τον δικό σου εαυτό. Μέσα από την άγνοια του, σου μαθαίνει πράγματα. Θα ήθελα να με ήθελα πατέρα. Έχασα νωρίς τους γονείς μου, στην εφηβεία. Πολλοί με ρωτούσαν πώς τα κατάφερα αλλά εγώ δεν νιώθω ότι έκανα και κάτι. Προσπαθώ να μιλάω για την πατρότητα και τον γιο μου όσο το δυνατόν λιγότερο γιατί πιστεύω ότι όσο πιο πολύ μιλάς γι΄αυτό τόσο περισσότερο το μειώνεις… Αν θες να έχεις μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή, αυτή σου δίνεται μέσω της πατρότητας αλλά δε σου δίνεται έτσι απλόχερα».

