ΕΛΑΣ: Επιχείρηση σύλληψης υπόπτων για ηλεκτρονικές απάτες

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Δυτικής Αττικής και του Τ.Α. Μεγάρων για την σύλληψη ατόμων που προέβαιναν σε σωρεία ηλεκτρονικών απατών.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, έως τώρα έχουν προσαχθεί επτά άτομα.

Με την ολοκλήρωση της επιχείρησης αναμένεται αναλυτική ενημέρωση από την Αστυνομία.

Πληροφορίες μιλούν για απάτη σε βάρος περισσότερων από 260 επιχειρηματιών από τους οποίους οι επιτήδειοι αποσπούσαν στοιχεία των τραπεζικών τους λογαριασμών με χρήση πλαστών τιμολογίων και άλλων μέσων.

