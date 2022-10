Κοινωνία

Κυψέλη: Νεκρός άντρας μέσα σε αυτοκίνητο

Δίπλα στον νεκρό άνδρα βρέθηκε ένα όπλο. Στο σημείο έσπευσε η Αστυνομία.



Νεκρός βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής μέσα σε αυτοκίνητο ένας άντρας στην οδό Μυτιλήνης 56 στην Κυψέλη.

Δίπλα στον νεκρό άνδρα βρέθηκε ένα όπλο και η πρώτη εκδοχή κάνει λόγο για αυτοκτονία.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως το όπλο που βρέθηκε είναι καλάσνικοφ.

Η αστυνομία ερευνά όλα τα ενδεχόμενα με πιθανότερο αυτό της αυτοκτονίας.

