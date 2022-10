Κοινωνία

ΕΛΑΣ - Εγκληματικότητα: Μειωμένοι οι βασικοί δείκτες

Τι δείχνουν τα στοιχεία της Αστυνομίας για τους βασικούς δείκτες της εγκληματικότητας το τελευταίο 9μηνο.



Μείωση παρουσιάζουν οι βασικοί δείκτες εγκληματικότητας, που επηρεάζουν το περιβάλλον ασφάλειας στη χώρα, τους πρώτους 9 μήνες του 2022 σε σχέση με το αντίστοιχο των ετών 2015 έως 2019, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Αρχηγείου της ΕΛΑΣ.

Ειδικότερα, σε σύγκριση με τα 9μηνα των ετών 2015 έως 2019, το 9μηνο 2022 μειώθηκαν σε όλη την επικράτεια οι ληστείες σε ποσοστά που κυμαίνονται από 33,37 % έως 41,04 %, οι κλοπές - διαρρήξεις από 7,87 % έως 16,79%, και οι κλοπές τροχοφόρων από 16,16 % έως 51,92 %.

Πιο αναλυτικά διαπράχθηκαν:

Ληστείες

1.112 λιγότερες από το 2019 (2.152 έναντι 3.264, μείωση 34,07%)

1.089 λιγότερες από το 2018 (2.152 έναντι 3.241, μείωση 33,60%)

1.198 λιγότερες από το 2017 (2.152 έναντι 3.350, μείωση 35,76%)

1.498 λιγότερες από το 2016 (2.152 έναντι 3.650, μείωση 41,04%)

1.078 λιγότερες από το 2015 (2.152 έναντι 3.230, μείωση 33,37%)

Κλοπές - Διαρρήξεις

10.169 λιγότερες από το 2019 (50.385 έναντι 60.554, μείωση 16,79%)

4.947 λιγότερες από το 2018 (50.385 έναντι 55.332, μείωση 8,94%)

5.253 λιγότερες από το 2017 (50.385 έναντι 55.638, μείωση 9,44%)

6.124 λιγότερες από το 2016 (50.385 έναντι 56.509, μείωση 10,84%)

4.302 λιγότερες από το 2015 (50.385 έναντι 54.687, μείωση 7,87%)

Κλοπές Τροχοφόρων

2.482 λιγότερες από το 2019 (12.877 έναντι 15.359, μείωση 16,16%)

4.520 λιγότερες από το 2018 (12.877 έναντι 17.397, μείωση 25,98%)

13.903 λιγότερες από το 2017 (12.877 έναντι 26.780, μείωση 51,92%)

6.561 λιγότερες από το 2016 (12.877 έναντι 19.438, μείωση 33,75%)

5.414 λιγότερες από το 2015 (12.877 έναντι 18.291, μείωση 29,60%)

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση «οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας συνεχίζουν την εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων αστυνόμευσης και ειδικών δράσεων με στόχο την περαιτέρω μείωση της εγκληματικότητας».







