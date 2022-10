Κοινωνία

ΗΣΑΠ: Συλλήψεις ανηλίκων για φθορές σε σταθμούς και βαγόνια μετά από αγώνα

Χειροπέδες σε έξι άτομα πέρασαν οι Αστυνομικοί. Με φωτοβολίδες χειρός προκάλεσαν φθορές, ενώ έσπασαν και τζάμια.

(εικόνα αρχείου)

Συνελήφθησαν το βράδυ της περασμένης Πέμπτης στους σταθμούς ΗΣΑΠ «Αττική» και «Νέο Φάληρο», από αστυνομικούς του Σχεδίου Ασφαλείας Δικτύου Υποδομής ΣΤΑ.Σ.Υ. «ΑΡΙΑΔΝΗ», έξι άτομα, συμπεριλαμβανομένων 4 ανηλίκων για φθορές.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, μετά τη λήξη του ποδοσφαιρικού αγώνα που διεξήχθη στο γήπεδο «OPAP ARENA Αγία Σοφία» στη Νέα Φιλαδέλφεια απογευματινές ώρες της 20-10-2022, μεγάλος αριθμός φιλάθλων εισήλθε στο σταθμό του ΗΣΑΠ «Περισσός» και ομάδα ατόμων προέβησαν στη χρήση φωτοβολίδων χειρός και προκάλεσαν φθορές σε πυροσβεστική φωλιά.

Στη συνέχεια ακολούθησαν δρομολόγιο σε συρμό προς Πειραιά, κατά τη διάρκεια του οποίου προκάλεσαν φθορές στα βαγόνια του συρμού και συγκεκριμένα θραύση υαλοπινάκων πόρτας και παραθύρου και καλυμμάτων φωτισμού.

Οι παραπάνω φθορές είχαν ως επακόλουθο την εκκένωση του συρμού στο σταθμό «Ομόνοια».

Οι συλληφθέντες, με τη σχηματισθείσα δικογραφία από το Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.

