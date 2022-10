Αθλητικά

Κύπελλο Ελλάδας: Η ΑΕΚ στους “16”

Άνετη πρόκριση στο Κύπελλο Ελλάδας για την Ένωση.

Η ΑΕΚ επικράτησε 2-0 του ΠΑΣ Γιάννινα στην OPAP Arena και προκρίθηκε εύκολα στους «16» του κυπέλλου Ελλάδας, με την ολοκλήρωση της 5ης φάσης της διοργάνωσης. Τα γκολ σημείωσαν ο Μιχάλης Κοσίδης στο 6΄ και ο Πέτρος Μάνταλος στο 68΄ με πέναλτι.

Ενδεκάδα... κυπέλλου παρέταξε ο Ματίας Αλμέιδα για μια ΑΕΚ που δεν έχουμε ξαναδεί και πιθανότατα ούτε θα ξαναδούμε στην εφετινή σεζόν. Με πέντε Έλληνες στο αρχικό σχήμα και τον Γάλλο παγκόσμιο πρωταθλητή Τζιμπρίλ Σιντιμπέ να πραγματοποιεί το ντεμπούτο του, οι μόνοι που «επιβίωσαν» από την ενδεκάδα της περασμένης Κυριακής και το ματς με τον Ατρόμητο, ήταν οι Αραούχο, Ελίασον.

Μόλις στο 6ο λεπτό ο Κοσίδης άνοιξε το σκορ μετά την ασθενή απόκρουση του Πριόρ στο σουτ του Αραούχο. Έτσι, ο νεαρός άσος που προέρχεται από τις ακαδημίες της Ένωσης, έγινε ο πρώτος Έλληνας που σκοράρει στην «Αγιά Σοφιά» και ο πρώτος γενικά που πετυχαίνει γκολ σε ματς κυπέλλου. Λίγο αργότερα (19΄) ο Πριόρ τραυματίστηκε κι έτσι επιστρατεύτηκε ο Αθανασίου, τρίτος τη τάξει γκολκίπερ του ΠΑΣ, ο οποίος μάλιστα είχε και 1-2 εξαιρετικές επεμβάσεις.

Οι γηπεδούχοι διαχειρίζονταν άνετα το προβάδισμά τους για το μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού. Ο ΠΑΣ άρχισε να ανεβαίνει και να παίρνει μέτρα στο γήπεδο μετά το 55΄, όμως εκεί ένα αμφισβητούμενο πέναλτι που είδε ο Διαμαντόπουλος έδωσε οριστικό τέλος στο ματς. Σε διεκδίκηση της μπάλας ανάμεσα σε Ελίασον και Καραχάλιο ο διαιτητής καταλόγισε πέναλτι, ο Μάνταλος ευστόχησε από τη βούλα και διαμόρφωσε το 2-0 στο 66΄.

Διαιτητής: Διαμαντόπουλος (Αρκαδίας)

Κίτρινες: Γαλανόπουλος, Αραούχο - Λώλης

ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Στάνκοβιτς, Χατζισαφί (80΄ Ραντόνια), Τζαβέλλας, Μήτογλου, Σιντιμπέ, Γιόνσον, Γαλανόπουλος (76΄ Φράνσον), Μάνταλος, Ελίασον (72΄ Γκατσίνοβιτς), Αραούχο, Κοσίδης (72΄ Γκαρσία)

ΠΑΣ Γιάννινα (Θανάσης Στάικος): Πριόρ (19΄λ.τρ. Αθανασίου), Σόρια, Πήλιος, Παντελάκης, Καραχάλιος, Μορέιρα (56΄ Ροσέρο), Παμλίδης (56΄ Λώλης), Φοφανά (75΄ Μπάλαν), Ριένστρα (75΄ Κιάκος), Μπαγκαλιάνης, Λιάσος

