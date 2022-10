Αθλητικά

Κύπελλο Ελλάδας: Ατρόμητος, Λεβαδειακός και Λαμία στους “16”

Ποιες άλλες ομάδες πήραν το εισιτήριο για την φάση των "16" στο Κύπελλο Ελλάδα. Τα γκολ και οι σκόρερς.

Ο Ατρόμητος ήταν ο μεγάλος νικητής στη «μάχη» με τον Αστέρα Τρίπολης, θριαμβεύοντας με 3-1 στην παράταση (0-0 κ.α.) στο «Θ. Κολοκοτρώνης» και παίρνοντας με εμφατικό τρόπο την πρόκριση στη φάση των «16» του Κυπέλλου Ελλάδας. Οι τρεις «χρυσές» αλλαγές του Κρις Κόλμαν -Κλωναρίδης, Κιάρτανσον και Μουνίθ- «σφράγισαν» τη μεγάλη νίκη της περιστεριώτικης ομάδας, ισοφάρισε προσωρινά για τον Αστέρα ο Καστάνιο, αλλά έμεινε εκτός, απογοητεύοντας για άλλο ένα παιχνίδι...



Η Καλαμάτα πέτυχε την πρώτη έκπληξη στην 5η Φάση του Κυπέλλου Ελλάδας, καθώς νίκησε 4-3 στα πέναλτι τον Παναιτωλικό και τον απέκλεισε από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Ο κανονικός αγώνας έληξε 2-2, με τους Ρόβα και Φλόρες να σκοράρουν από δύο φορές για κάθε ομάδα, αποτέλεσμα που δεν άλλαξε στην παράταση. Ο επιθετικός της «μαύρης θύελλας», ο οποίος είχε και δοκάρι λίγο πριν τη συμπλήρωση του 90λεπτου, φάνηκε αρχικά ότι θα γινόταν ο μοιραίος παίκτης για την ομάδα του, καθώς στη διαδικασία των πέναλτι «νικήθηκε» από τον Στεργιάκη. Όμως ο τερματοφύλακας της Καλαμάτας Ταϊρης άλλαξε τα δεδομένα, σταματώντας διαδοχικά τους Μόρσεϊ και Κολοβό, και ο Μπακαγιόκο ευστόχησε στο τελευταίο πέναλτι, στέλνοντας την μεσσηνιακή ομάδα στους «16».

Οι άλλες δύο ομάδες της Super League που αγωνίστηκαν σήμερα με αντιπάλους από τη δεύτερη κατηγορία, κατάφεραν να προκριθούν. Ο Λεβαδειακός βρέθηκε μόλις στο 7ο λεπτό να χάνει στο Αλκαζάρ από την ΑΕΛ, από γκολ του Πεδρόσο, αλλά έκανε την ανατροπή και πήρε τη νίκη με 2-1. Μία κεφαλιά του Νίκα στο 25΄ και ένα κοντινό σουτ του Σκβάρκα στο 44΄ έδωσαν την πρόκριση στην ομάδα της Βοιωτίας, με τη Λάρισα να χάνει αρκετές ευκαιρίες στο β΄ ημίχρονο για να ισοφαρίσει.

Πιο εύκολα πέρασε από την έδρα του Αλμωπού Αριδαίας η Λαμία, η οποία επικράτησε 2-0 χάρη σε γκολ του Προβυδάκη με απευθείας εκτέλεση φάουλ (26΄) και του Μαρμεντίνι (60΄).

Συναρπαστική εξέλιξη είχε η αναμέτρηση του Πανσερραϊκού με την Παναχαϊκή στις Σέρρες. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με πέναλτι του Σαϊντ, αλλά μέσα σε τέσσερα λεπτά οι Πατρινοί «γύρισαν» το ματς, με τέρματα των Μπουρλάκη και Μυτίδη, και φάνηκε να παίρνουν τη νίκη. Όμως, στο δέκατο λεπτό των καθυστερήσεων (και αφού στο 90΄ ο διαιτητής έδωσε πέναλτι υπέρ του Πανσερραϊκού, αλλά στη συνέχεια ανακάλεσε την απόφασή του) ο Παντεκίδης με κεφαλιά ισοφάρισε για τη μακεδονική ομάδα και έστειλε το ματς στην παράταση. Εκεί οι Σερραίοι κυριάρχησαν και με τέρματα του Μούργου και του Σοφιανού, καθώς και ένα αυτογκόλ του Τσακμάκη, έφτασαν στο θριαμβευτικό 5-2.

Στη Νέα Σμύρνη, τέλος, η Καλλιθέα με σκόρερ τον Σαντάνα στο 42΄ νίκησε 1-0 τη Βέροια, που είχε δύο δοκάρια, ενώ «φωνάζει» για ένα γκολ που ακυρώθηκε και για δύο περιπτώσεις πέναλτι.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των νοκ-άουτ αγώνων της 5ης Φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας:

Βόλος-Ιωνικός 4-0 / (19΄, 42΄ Κούτσιας, 62΄ Μεταξάς, 79΄ Οζέγκοβιτς)

Καλαμάτα-Παναιτωλικός 4-3 πεν. (κ.α. και παρ. 2-2) / (35΄, 38΄ Ρόβας - 30΄, 78΄ Φλόρες)

Πανσερραϊκός-Παναχαϊκή 5-2 παρ. (κ.α. 2-2) / (40΄ πεν. Σαϊντ, 90+10΄ Παντεκίδης, 104΄ Μούργος, 110΄ αυτ. Τσακμάκης, 114΄ Σοφιανός - 62΄ Μπουρλάκης, 65΄ Μυτίδης)

ΑΕΛ-Λεβαδειακός 1-2 / (7΄ Πεδρόσο - 25΄ Νίκας, 44΄ Σκβάρκα)

Καλλιθέα-Βέροια 1-0 / (42΄ Σαντάνα)

Αλμωπός Αριδαίας-Λαμία 0-2 / (26΄ Προβυδάκης, 60΄ Μαρμεντίνι)

Αστέρας Τρίπολης-Ατρόμητος 1-3 παρ. (κ.α. 0-0) / (105΄ Καστάνιο - 94΄ Κλωναρίδης, 112΄ Κιάρτανσον, 120΄ πέν. Μουνίθ)