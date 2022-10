Αθλητικά

Ο Βόλος έφερε… τούμπα και τον Λεβαδειακό

Ο Βόλος πήρε την νίκη στο Πανθεσσαλικό, σε αναμέτρηση για την 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος.



Συνεχίζοντας την ξέφρενη πορεία του στη φετινή Super League, ο Βόλος έφερε… τούμπα και τον Λεβαδειακό, κερδίζοντάς τον με 2-1 στο Πανθεσσαλικό, σε αναμέτρηση για την 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Οι Βοιωτοί προηγήθηκαν με φάουλ του Τιερί Μουτίνιο (53’) ωστόσο οι Θεσσαλοί γύρισαν το ματς σε έξι λεπτά με τους Τάσο Τσοκάνη (62’) και Μίλος Ντέλετιτς (67’), ανεβαίνοντας στη δεύτερη θέση.

Ισορροπημένο παιχνίδι στα πρώτα λεπτά, με τον Μουτίνιο (4’) να βρίσκει δίχτυα αλλά από την εξωτερική πλευρά ενώ το σουτ του Πάολο Φερνάντες (11’), στην αντίπερα εστία, βρήκε σε ετοιμότητα τον Ματέι Μάρκοβιτς.

Σε δύο περιπτώσεις, ο Μπόρις Κλέιμαν σταμάτησε ενστικτωδώς τον Ζόνας Τορό (25’, 31’) ενώ ενδιάμεσα ο Τσοκάνης (27’) σούταρε ψηλά από το ύψος του πέναλτι κι υπό ευνοϊκές συνθήκες. Το πρώτο μέρος έκλεισε με δυο καλές ευκαιρίες για τους Θεσσαλούς, αλλά Ογκνιέν Οζέγκοβιτς (38’) και Νικολά Μεθκίδα (42’) δεν μπόρεσαν να σημαδέψουν σωστά.

Εν τέλει, οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να βρουν δίχτυα στο 53ο λεπτό, με το υπέροχο χτύπημα φάουλ του Μουτίνιο – η μπάλα «έγλειψε» το οριζόντιο δοκάρι του Κλέιμαν. Ο Βόλος αντέδρασε άμεσα.

Κι αν το φάουλ του Φερνάντες δε βρήκε στόχο, στο 62’ ο αρχηγός Τσοκάνης, έπειτα από φάση διαρκείας, κατάφερε μέσα από την περιοχή να ισοφαρίσει σε 1-1. Η ανατροπή ολοκληρώθηκε στο 67’, με τον Μεθκίδα να κάνει τη σέντρα, την μπάλα να φτάνει στον Ντέλετιτς και τον πρώην άσο της ΑΕΚ να σκοράρει με το αριστερό.

Ο Λεβαδειακός έξαψε την ισοφάριση, ωστόσο τον Αλφρέντο Μεχία (84’) σταμάτησε ο Κλέιμαν ενώ την προσπάθεια του Θόδωρου Τσιριγώτη (87’) έδιωξε πάνω στη γραμμή ο Ροντρίγκο Εσκοβάλ, με το 2-1 να είναι το τελικό σκορ.

Η ομάδα του Κώστα Μπράτσου έφτασε τις τέσσερις διαδοχικές επιτυχίες, ανεβαίνοντας εκ νέου στη δεύτερη θέση της κατάταξης. Από την άλλη, οι Βοιωτοί του Γιάσμινκο Βέλιτς παραμένουν δίχως «τρίποντο» και κολλημένοι στην προτελευταία θέση.

Οι συνθέσεις:

ΒΟΛΟΣ (Κώστας Μπράτσος): Κλέιμαν, Αλχο, Λούνα, Σιέλης, Εσκοβάλ, Τσοκάνης, Μπαριέντος, Μεθκίδα (69’ Νοκέρτ), Φερνάντες, Ντέλετιτς (83’ Ματίγια), Οζέγκοβιτς (76’ Κούτσιας).

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Γιάσμινκο Βέλιτς): Μάρκοβιτς, Μεχία, Μουτίνιο, Βρακάς (46’ Μπαχανάκ), Δούμτσιος (61’ Τσιριγώτης), Λιάγκας, Τορό (74’ Χάμοντ), Νίκας, Παναγιώτου (73’ Λούα Λούα), Βινίσιους, Τσάπρας.

