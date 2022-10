Πολιτική

Φώφη Γεννηματά: Ετήσιο μνημόσυνο στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών

Που και πότε προσωπικοίκαι πολιτικοί φίλοι θα συμπροσευχηθούν για την Φώφη Γεννηματά. Το μήνυμα του συζύγου της και η συμβολική κίνηση του Νίκου Ανδρουλάκη.

Την Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2022 η οικογένεια της Φώφης Γεννηματά τελεί το ετήσιο μνημόσυνο της, στις 11:45 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων στο Α' Κοιμητήριο Αθηνών.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, μετά το μνημόσυνο, θα μεταβεί στα γραφεία της Χαριλάου Τρικούπη, όπου θα βρίσκεται η κινητή μονάδα μαστογράφου της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας διενεργώντας δωρεάν μαστογραφικό έλεγχο προκειμένου να ευχαριστήσει τον Πρόεδρο της ΕΑΕ, Ευάγγελο Φιλόπουλο, για την προσφορά του στη μνήμη της Φώφης Γεννηματά, η οποία συνέδραμε πάντα τις προσπάθειες της Εταιρείας για την ευαισθητοποίηση και πρόληψη του καρκίνου του μαστού.

Η Φώφη Γεννηματά άφησε πίσω της ένα τεράστιο κενό, με τη μνήμη της να μένει ζωντανή σε όσους ήταν κοντά της, αλλά κυρίως στις καρδιές των παιδιών της και του συζύγου της, Ανδρέα Τσούνη που στάθηκε στο πλευρό της μέχρι την τελευταία στιγμή.

O σύζυγός της Ανδρέας Τσούνης, με αφορμή τον ένα χρόνο που συμπληρώνεται στις 25 Οκτωβρίου από τον θάνατο της, έκανε προ ημερών μια ανάρτηση στα social media, ανακοινώνοντας και την ημερομηνία που θα τελεστεί το μνημόσυνο.

Η ανάρτηση του Ανδρέα Τσούνη

«Σε λίγες μέρες, κλείνει ένας χρόνος. Ένας χρόνος από τότε που χάσαμε την Φώφη μας, στις 25 Οκτωβρίου του 2021. Ένας χρόνος χωρίς το χαμόγελο της, τη ζωντάνια της, τα πιστεύω της, το πάθος και το πείσμα της για τη ζωή και την πολιτική. Λείπει και λείπει πολύ. Από την οικογένεια της, το κόμμα της, την πολιτική, την Ελλάδα. Λείπει από όλους όσους, πιστεύουν σε μια πολιτική με ανθρωπιά. Το ετήσιο μνημόσυνο θα τελεσθεί την Κυριακή 23 Οκτωβρίου στις 11:45 στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων στο Α' Κοιμητήριο Αθηνών».

Τις τελευταίες ώρες, ο Ανδρέας Τσούνης κάνει αναρτήσεις σχετικά με την πορεία και το ήθος της Φώφης Γεννηματά:

