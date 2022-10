Κοινωνία

Διαρρήκτες έσπαζαν τζαμαρίες και έκλεβαν χρηματοκιβώτια

Πώς οι αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τους δράστες.

Ταυτοποιήθηκε η συμμετοχή δύο ημεδαπών (23χρονος και 19χρονος) σε 9 περιπτώσεις διαρρήξεων - κλοπών από καταστήματα.

Ο 23χρονος είναι έγκλειστος σε Κατάστημα Κράτησης.

Από το Τμήμα Ασφαλείας Αμαρουσίου της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βορειοανατολικής Αττικής, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο ημεδαπών, ηλικίας 23 και 19 ετών για διακεκριμένες κλοπές από καταστήματα σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Επισημαίνεται ότι ο 23χρονος είναι έγκλειστος σε Κατάστημα Κράτησης.

Στο πλαίσιο διερεύνησης υποθέσεων κλοπών από καταστήματα και γραφεία επιχειρήσεων στο Μαρούσι, Κηφισιά και Αιγάλεω, ανωτέρω αστυνομικοί ταυτοποίησαν τους κατηγορούμενους και πιστοποίησαν την εγκληματική τους δράση.

Οι ανωτέρω κατά το χρονικό διάστημα από τον Ιούλιο έως τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους, μετέβαιναν πρώτες πρωινές ώρες με μοτοσυκλέτες στις παραπάνω περιοχές και προέβαιναν σε διαρρήξεις - κλοπές από καταστήματα και γραφεία επιχειρήσεων.

Αφού παραβίαζαν την κεντρική θύρα ή έσπαγαν τον υαλοπίνακα, εισέρχονταν στον εσωτερικό χώρο και αφαιρούσαν χρηματοκιβώτια, χρηματικά ποσά και αντικείμενα αξίας.

Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα, έχει ταυτοποιηθεί η δράση των κατηγορουμένων σε - περιπτώσεις διαρρήξεων - κλοπών.

Κατασχέθηκαν 2 μοτοσυκλέτες ως μέσα τέλεσης των αξιόποινων πράξεων.

