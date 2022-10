Κόσμος

Τουρκία: Ισχυρισμοί για σύλληψη τρομοκράτη που εκπαιδεύτηκε στο Λαύριο

Τι ισχυρίζονται άντρες της αντιτρομοκρατικής της Κωνσταντινούπολης.

Της Άννας Ανδρέου

Άντρες της αντιτρομοκρατικής Κωνσταντινούπολης ισχυρίζονται ότι συνέλαβαν τρομοκράτη που εκπαιδεύτηκε στο Λαύριο και μπήκε στην Τουρκία ειδικά από την Ελλάδα για να πραγματοποιήσει παράνομες ενέργειες.

Ισχυρίζονται ότι κατά τη διάρκεια έρευνας στον ύποπτο με τα αρχικά Μ.Α. Α. εντόπισαν στη κατοχή του έγγραφα με κωδικοποιημένες λέξεις που χρησιμοποιούνται από ΡΚΚ καθώς και έγγραφα γραμμένα από αρχηγό του ΡΚΚ Μουράτ Καράγιλαν.

Κατάσχεσαν επίσης φωτογραφίες των μελών της οργάνωσης που δείχνουν τις δραστηριότητες του ΡΚΚ σε αγροτικές περιοχές.

