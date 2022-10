Κόσμος

Ο Ερντογάν ζητά δημοψήφισμα για την μαντίλα

Ο τούρκος πρόεδρος προκαλεί με τον τρόπο αυτό την αντιπολίτευση, μετά το "άνοιγμα" στους ισλαμιστές.

Της Άννας Ανδρέου

Συνεχίζει το εκρηκτικό κλίμα στη γείτονα χώρα με τον Ταγίπ Ερντογάν να κάνει επίθεση αυτή τη φορά στην αντιπολίτευση.

«Αν δεν λυθεί το θέμα της μαντίλας στη βουλή ας το πάμε σε δημοψήφισμα, ας αποφασίσει ο λαός», δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν ο οποίος στην ουσία προκαλεί τον ηγέτη της αξιωματικής αντιπολίτευσης που έκανε άνοιγμα στους ισλαμιστές προτείνοντας να επιτραπεί η μαντίλα στη δημόσια υπηρεσία.

Η αντιπρόταση του Ερντογάν αμέσως ήταν να δοθεί λύση στο θέμα της μαντίλας σε επίπεδο Συντάγματος και όχι νόμου.

