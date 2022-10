Αθλητικά

Κολοσσός Ρόδου – Προμηθέας Πάτρας: Έκανε… σεφτέ στο φινάλε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι γηπεδούχοι πανηγύρισαν την πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα σε έναν αγώνα θρίλερ που κρίθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα.

Ένα καλάθι του Μαρκίς Τιγκ στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα έδωσε στον Κολοσσό τη νίκη απέναντι στον Προμηθέα με 69-67 σε αναμέτρηση για την 3η αγωνιστική της Basket League.

Αυτή ήταν η πρώτη φετινή νίκη για την ομάδα της Ρόδου ενώ αντίθετα οι Πατρινοί γνώρισαν την πρώτη φετινή τους ήττα. Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Σταρκς με 22 πόντους ενώ για τον Προμηθέα ο Γιανγκ είχε 21 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 15-18, 26-36, 50-52, 69-67

Οι φιλοξενούμενοι ήταν πιο δυνατοί στο ξεκίνημα του αγώνα και με τον Τζο Γιανγκ να κάνει πολύ καλό παιχνίδι κατάφεραν να προηγηθούν στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου με 18-15.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο οι Πατρινοί έπαιξαν εξαιρετική άμυνα επιτρέποντας μόλις 11 πόντους στους γηπεδούχους και έκλεισαν το ημίχρονο με διψήφια διαφορά πόντων (36-26).

Στην τρίτη περίοδο οι γηπεδούχοι παρουσιάστηκαν πολύ ανεβασμένοι, βρήκαν λύσεις στην επίθεση και με επιμέρους σκορ 24-16 κατάφεραν να μειώσουν σε 52-50 στο 30'.

Στην τελευταία περίοδο οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με 60-53 στο 34΄ αλλά ο Σταρκς ήταν σε πολύ καλή ημέρα και με 11 πόντους στο τελευταίο δεκάλεπτο κρατούσε την ομάδα του στον αγώνα (63-61 στο 36΄).

Δύο λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα και ενώ ο Προμηθέας ήταν μπροστά στο σκορ με 67-65 ήταν η σειρά του Μαρκίς Τιγκ ο οποίος αρχικά ισοφάρισε και στη συνέχεια έδωσε τη νίκη στην ομάδα του διαμορφώνοντας το τελικό 69-67.

Διαιτητές: Παπαπέτρου-Κατραχούρας-Τηγάνης Ιωάν. (Ξάνθος)

ΚΟΛΟΣΣΟΣ (Παπαθεοδώρου): Σταρκς 22 (3), Χρυσικόπουλος 8, Χατζηδάκης 2, Κατσίβελης 2, Γιαννόπουλος 9, Μορέιρα 13, Όσμπορν (1), Μπιλλής 2, Τιγκ 8, Στεφάνοβιτς.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ (Γιατράς): Γιανγκ 21 (3), Μουράτος, Κακλαμανάκης 7, Σίμπσον 7 (1), Κουλμπόκα 2, Κάουαν 5, Ντάνγκουμπιτς 4 (1), Κοντίτ 10, Τσαϊρέλης 7, Γκίκας 4.

Ειδήσεις σήμερα:

Πάτμος: Θρήνος για τον καπετάνιο - Έρευνα για την τραγωδία

Χημικός ευνουχισμός - Σούρας: Υποτροπιάζουν πολλοί παιδεραστές, όταν κόψουν τα φάρμακα (βίντεο)

“Καλάθι του νοικοκυριού”: Πότε κάνει “πρεμιέρα”