Παναιτωλικός – Ολυμπιακός: “Άλωσαν” το Αγρίνιο οι πρωταθλητές

Δίκαιη νίκη για τους Πειραιώτες κόντρα στους υποτονικούς γηπεδούχους.

Ο Ολυμπιακός συνήλθε άμεσα μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ στο Φάληρο και με καλή απόδοση μετά το 20΄ επικράτησε πάρα πολύ εύκολα με 2-0 του Παναιτωλικού, που ήταν άκρως απογοητευτικός κι έμεινε για τρίτο ματς χωρίς «τρίποντο» (2 ήττες, μία ισοπαλία). Μπιελ και Βαλμπουενά ήταν οι σκόρερ των Πειραιωτών στο 50΄ και στο 83΄, που έδειξαν να βρίσκουν ξανά το ρυθμό τους ενόψει του αγώνα της ερχόμενης Πέμπτης με την Φράιμπουργκ στη Γερμανία, για την 5η αγωνιστική του 7ου ομίλου του Europa League.

Η πρώτη καλή στιγμή στο ματς ανήκε στους γηπεδούχους και σημειώθηκε στο 18΄, με το σουτ του Τζόναθαν Μόρσεϊ να μην ανησυχεί ιδιαίτερα τον Πασχαλάκη. Στο αμέσως επόμενο λεπτό ο Ρέαμπτσιουκ ζήτησε πέναλτι όταν έπεσε στην περιοχή από μαρκάρισμα του Σενγκέλια, με το διαιτητή Γκάμαρη να δείχνει «παίζετε».

Μετά από 20΄ οι «ερυθρόλευκοι» ανέλαβαν την πλήρη υπεροχή στον αγώνα, πίεσαν πάρα πολύ την άμυνα του Παναιτωλικού, αλλά δεν μπορούσαν να απειλήσουν την εστία του Στεργιάκη.

Μία κεφαλιά του Παπασταθόπουλου στο 35΄ ήταν ό,τι καλύτερο είχαν να επιδείξουν οι φιλοξενούμενοι στο διάστημα της πίεσης που άσκησαν. Εύκολα ή, δύσκολα οι Αγρινιώτες κατάφερναν να μην δώσουν χώρο στους αντιπάλους, ωστόσο, στο 43΄ ο Μπιελ έχασε σπουδαία ευκαιρία για να δώσει προβάδισμα στον Ολυμπιακό. Ο Ισπανός αιφνιδιάστηκε από τη σέντρα του Μασούρα κι αντί να επιχειρήσει το σουτ από κοντά έκανε κακό κοντρόλ και η μπάλα απομακρύνθηκε από τους αμυντικούς των γηπεδούχων.

Οι δύο ομάδες μπήκαν χωρίς γκολ στ΄ αποδυτήρια μετά τα πρώτα 45 λεπτά, κάτι με βάση την εικόνα του ματς ήταν απόλυτα δίκαιο...

Η καλύτερη ομάδα στον αγωνιστικό χώρο και στο δεύτερο μέρος ήταν αυτή που πήρε το προβάδισμα. Ο Ολυμπιακός με το εξαιρετικό πλασέ του Μπιελ στο 50΄ αρκετά πλάγια μέσα από την περιοχή πήρε το προβάδισμα (1-0).

Χωρίς να παίζει σπουδαίο ποδόσφαιρο στη συνέχεια και να δημιουργεί ευκαιρίες, έχοντας απέναντί του μία ομάδα που ήταν εντελώς ακίνδυνη επιθετικά, ο Ολυμπιακός συνέχισε να ελέγχει πλήρως τον αγώνα.

Οι αλλαγές που έκανε ο Γιάννης Αναστασίου για να κάνει την ομάδα που πιο επιθετική δεν απέδωσαν, με τους «ερυθρόλευκους» να «κλειδώνουν» το 5ο εφετινό τους «τρίποντο» και 2ο μακριά από το Καραϊσκάκη με το σουτ του Ματιέ Βαλμπουενά στο 82΄.

Διαιτητής: Ανδρέας Γκάμαρης

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Στεργιάκης, Αποστολάκης (67΄ Λιάβας), Λάρσον, Κορνέλιους, Χουχούμης, Μλάντεν (83΄ Φλόρες), Μάρτενσον, Ντίας (67΄ Ντουάρτε), Μόρσεϊ (76΄ Ζοάο Πέδρο), Σενγκέλια (83΄ Χατζηθεοδωρίδης), Κολοβός

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μίτσελ): Πασχαλάκης, Εμβιλά, Χ.Ροντρίγκες (88΄ Φορτούνης), Παπασταθόπουλος (71΄ Σαμασέκου), Μασούρας (72΄ Βαλμπουενά), Μπιελ (89΄ Γκάρι Ροντρίγκες), Αβιλα, Χουάνγκ, Ρέαμπτσιουκ, Ντόη, Μπακαμπού (53΄ Ελ Αραμπί)

