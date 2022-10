Αθλητικά

Τροχαίο δυστύχημα στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας (εικόνες)

Τραγωδία μετά τη σύγκρουση δυο αυτοκινήτων, το ένα εκ των οποίων τυλίχτηκε στις φλόγες.

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 9 το βράδυ του Σαββάτου, εθνική οδό Λαμίας - Καρπενησίου, μετά την αερογέφυρα του Σταυρού, με απολογισμό έναν νεκρό και δυο τραυματίες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του LamiaReport κάτω από άγνωστες συνθήκες δύο αυτοκίνητα, συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά.

Μετά τη σύγκρουση το ένα από τα αυτοκίνητα στο οποίο επέβαινε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, έπεσε στο χαντάκι, ενώ στο Hyundai εκδηλώθηκε πυρκαγιά.

«Ακούσαμε ένα πολύ δυνατό μπαμ και βγήκαμε στο δρόμο. Το ένα αυτοκίνητο είχε πάρει φωτιά. Ένας πυροσβέστης εκτός υπηρεσίας και άλλοι οδηγοί κατάφεραν να το σβήσουν με πυροσβεστήρες, πριν καεί ολοσχερώς.

Στο Fiat ήταν εγκλωβισμενη η ηλικιωμένη οδηγός την οποία απεγκλώβισαν σοβαρά τραυματισμένη οι πυροσβέστες και οι άνδρες της 7ης ΕΜΑΚ. Δυστυχώς ο σύζυγος της που ήταν στη θέση του συνοδηγού είχε πεταχτεί έξω από το αυτοκίνητο και ήταν νεκρός. Σοβαρά τραυματίστηκε και ο οδηγός του Hyundai....», είπε ένας από τους οδηγούς που έφτασε από τους πρώτους στο σημείο του τροχαίου.

Για αρκετή ώρα η κυκλοφορία διεξαγόταν εκ περιτροπής από το ένα ρεύμα κυκλοφορίας, ενώ τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η θανατηφόρα μετωπική σύγκρουση εξετάζει το Τμήμα Τροχαίας Λαμίας.

