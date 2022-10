Αθλητικά

F1 - GP Austin: Ο Σάινθ στην pole position

Ο Ισπανός σημείωσε τον καλύτερο χρόνο στα δοκιμαστικά του γκραν πρι των Ηνωμένων Πολιτειών

Την τρίτη "pole position" της καριέρας του στη Φόρμουλα Ένα πανηγύρισε ο Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ.

Ο Ισπανός οδηγός της Ferrari σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο στα επίσημα δοκιμαστικά για το γκραν πρι των Ηνωμένων Πολιτειών και θα βρεθεί στην πρώτη θέση της εκκίνησης στην πίστα του Όστιν, στο Τέξας.

Η «σκουντερία» έκανε το «1-2» στα χρονομετρημένα δοκιμαστικά, καθώς ο Σαρλ Λεκλέρκ σημείωσε τον δεύτερο καλύτερο χρόνο στη διαδικασία, ωστόσο ο Μονεγάσκος έχει ποινή δέκα θέσεων στην εκκίνηση για αλλαγή κινητήρα εσωτερικής καύσης και τούρμπο.

Έτσι, πλάι στον Σάινθ στην πρώτη σειρά της εκκίνησης θα βρεθεί ο δις παγκόσμιος πρωταθλητής της Red Bull, Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος κατετάγη τρίτος στα δοκιμαστικά, σε μια δύσκολη ημέρα για τους «κόκκινους ταύρους», λόγω του θανάτου του ιδρυτή και ιδιοκτήτη της αυστριακής ομάδας, Ντίτριχ Μάτεσιτς, σε ηλικία 78 ετών.

Τέταρτος στα δοκιμαστικά κατετάγη ο Σέρχιο Πέρες με τη δεύτερη Red Bull, ωστόσο έχει ποινή πέντε θέσεων στην εκκίνηση για αλλαγή κινητήρα εσωτερικής καύσης. Έτσι, ο Λιούις Χάμιλτον και ο «ομόσταυλός» του στη Mercedes, Τζορτζ Ράσελ, οι οποίοι κατέλαβαν την πέμπτη και την έκτη θέση, αντίστοιχα, στα επίσημα δοκιμαστικά, «ανεβαίνουν» στη δεύτερη σειρά της εκκίνησης.

Από τους «πιλότους» που πλασαρίστηκαν στην πρώτη δεκάδα των δοκιμαστικών, ποινή πέντε θέσεων στην εκκίνηση έχει και ο Φερνάντο Αλόνσο, για αλλαγή κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Η πρώτη δεκάδα των επίσημων δοκιμαστικών για το γκραν πρι των Ηνωμένων Πολιτειών έχει ως εξής:

Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ (Ισπανία/Ferrari) 1:34.356 Σαρλ Λεκλέρκ (Μονακό/Ferrari) + 0.065 Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull) + 0.092 Σέρχιο Πέρες (Μεξικό/Red Bull) + 0.289 Λιούις Χάμιλτον (Μ. Βρετανία/Mercedes) + 0.591 Τζορτζ Ράσελ (Μ. Βρετανία/Mercedes) + 0.632 Λανς Στρολ (Καναδάς/Aston Martin) + 1.242 Λάντο Νόρις (Μ. Βρετανία/McLaren) + 1.334 Φερνάντο Αλόνσο (Ισπανία/Alpine) + 1.520 Βάλτερι Μπότας (Φινλανδία/Alfa Romeo) + 1.963