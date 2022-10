Life

Τριήμερο 28ης Οκτωβρίου - Άντζελα Παντελή: το Ντουμπάι θα “βουλιάξει” από Έλληνες

Η Ελληνίδα DJ, που κάνει καριέρα στο εξωτερικό, μίλησε για το ελάχιστο κόστος της “απόδρασης” και τις ξεχωριστές εμπειρίες στα ΗΑΕ, αλλά και την συνεργασία της με το Grand Prix της F1.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» μίλησε το πρωί της Κυριακής, η Άντζελα Παντελή, Ελληνίδα DJ που εργάζεται στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με έδρα το Ντουμπάι.

Μιλώντας από την πολυπληθέστερη πόλη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, η Άντζελα Παντελή είπε πως «πολύς κόσμος από την Ελλάδα θα βρεθεί στο Ντουμπάι για το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου», αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «φίλοι μου δεν βρίσκουν εισιτήρια για να έλθουν, τουλάχιστον με τις απευθείας πτήσεις».

Σε ότι αφορά το κόστος που μπορεί να έχει μια ολιγοήμερη εξόρμηση στο Ντουμπάι, η Άντζελα Παντελή είπε πως «να έρθεις και να περάσεις “σπαρτιάτικα” στο Ντουμπάι, δεν έχει νόημα, οπότε πολλοί κάνουν οικονομίες για να έρθουν στο Ντουμπάι και να περάσουν όμορφα, να βγουν και να διασκεδάσουν».

«Αν έρθεις τώρα για το τριήμερο, που ξεκινάει η υψηλή τουριστική περίοδος, για να φας καλά, να κάνεις εκδρομές, να κάνεις βόλτα στην έρημο, να βγεις και να περάσεις ωραία, θέλεις τουλάχιστον 2.000 ευρώ. Μόνο αν θες να ανέβεις στο Μπούρτζ Χαλίφα (σημ: Burj Khalifa, το υψηλότερο κτήριο στον κόσμο, με 160 ορόφους και ύψος 827 μέτρων!), θες 150 ευρώ», είπε χαρακτηριστικά

Αναφερόμενη στα επαγγελματικά της, η DJ είπε πως συμμετέχει σε διάφορα event που γίνονται στο Ντουμπάι, παίζει κυρίως ξένη μουσική, αλλά βάζει και ελληνικά τραγούδια στα προγράμματα της –όχι τόσο για τους Έλληνες, όσο για τους υπόλοιπους πελάτες των κλαμπ, ενώ ξεχωριστή ήταν η αναφορά για την συνεργασία της με το Grand Prix της F1 στο Ντουμπάι, λεγοντας πως «είναι συγκλονιστική εμπειρία».

