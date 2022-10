Πολιτική

Φώφη Γεννηματά: Συγκίνηση στο ετήσιο μνημόσυνο στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών (εικόνες)

Το παρών έδωσαν ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πολλά ιστορικά στελέχη και πλήθος κόσμου. Συγκινημένοι ο σύζυγος και τα παιδιά της.

Tο ετήσιο μνημόσυνο για την Φώφη Γεννηματά τελέσθηκε το μεσημέρι της Κυριακής από την οικογένειά της στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων στο Α' Κοιμητήριο Αθηνών.

Το παρών έδωσαν ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, πολλά ιστορικά στελέχη και πλήθος κόσμου που θέλησε να τιμήσει τη μνήμη της Φώφης Γεννηματά, που έφυγε τόσο ξαφνικά από τη ζωή πριν από ένα χρόνο, βυθίζοντας στο πένθος τον πολιτικό κόσμο.

Λουλούδια άφησαν μεταξύ άλλων ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, ο Κώστας Λαλιώτης, ο Απόστολος Κακλαμάνης ενώ ο σύζυγός της και τα παιδιά τους ήταν φανερά συγκινημένοι από την αγάπη του κόσμου.

Η Φώφη Γεννηματά άφησε πίσω της ένα τεράστιο κενό, με τη μνήμη της να μένει ζωντανή σε όσους ήταν κοντά της, αλλά κυρίως στις καρδιές των παιδιών της και του συζύγου της, Ανδρέα Τσούνη που στάθηκε στο πλευρό της μέχρι την τελευταία στιγμή.

«Πέρασε κιόλας ένας χρόνος από την τραγική απώλεια της Προέδρου μας Φώφης Γεννηματά. Η απουσία της μεγάλη για την οικογένεια της, για τον κοινοβουλευτικό βίο και για την παράταξή μας. Όμως παραμένει πυξίδα η παρακαταθήκη της, για το ΠΑΣΟΚ για αυτόνομη πορεία, για πολιτικές που θα έχουν επίκεντρο πάντοτε τον άνθρωπο», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μετά το μνημόσυνο στην μνήμη της Φώφης Γεννηματά.

Εν τω μεταξύ, με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χθες o πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης ευχαρίστησε θερμά την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία για την τιμή που αποτίουν στην αείμνηστη Φώφη Γεννηματά, προσφέροντας δωρεάν μαστογραφικό έλεγχο σε όσες γυναίκες το επιθυμούν.

«Για μια γυναίκα που νίκησε το φόβο και αγωνίστηκε για να ενισχυθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας και να ενταχθούν προγράμματα πρόληψης τέτοιων ασθενειών» σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης. «Ένας χρόνος πέρασε από την τραγική απώλεια της Προέδρου μας Φώφης Γεννηματά. Σήμερα και αύριο μπροστά στα γραφεία μας βρίσκεται η κινητή μονάδα μαστογράφου της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας προσφέροντας δωρεάν μαστογραφικό έλεγχο σε όσες γυναίκες το επιθυμούν. Τους ευχαριστώ θερμά για την τιμή που αποτίουν στην αείμνηστη Πρόεδρο μας, μια γυναίκα που νίκησε το φόβο και αγωνίστηκε για να ενισχυθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας και να ενταχθούν προγράμματα πρόληψης τέτοιων ασθενειών», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.

