Ηράκλειο: “Το καυστικό υγρό το αγόρασα από το ίντερνετ”, λέει η 38χρονη

Τι υποστήριξε πως βίωνε από το θύμα της επίθεσης και τι ανέφερε για την πρόθεση της να παραδοθεί.

Σε ρεπορτάζ του Πρώτου Θέματος, στο οποίο παρατίθενται και οι ακόλουθες φωτογραφίες, αναφέρονται τα ακόλουθα:

Δεν είναι βιτριόλι. Είναι οξύ που κυκλοφορεί στο εμπόριο και το αγόρασα αντί €100 από το ίντερνετ, λέει η 38χρονη σε νέα επικοινωνία που είχε το protothema.gr με τη δράστιδα της επίθεσης κατά του συντρόφου της. Μάλιστα μας έστειλε και τα αποδεικτικά από την μεταφορική προς απόδειξη των ισχυρισμών της. «Δεν ήταν βιτριόλι, αλλά οξύ που προμηθεύτηκα νόμιμα μέσω ίντερνετ έναντι 100 ευρώ και παρέλαβα με μεταφορική. Σε παρακαλώ να το αναφέρεις αυτό» μας είπε πριν από λίγο η 38χρονη που συνεχίζει να κρύβεται με την πρόθεση ωστόσο να παραδοθεί αύριο το πρωί συνοδεία του δικηγόρου της.

Στην ερώτηση, για ποιο λόγο μπήκε στη διαδικασία να αγοράσει το παραπάνω σκεύασμα, η 38χρονη θα πει: «Επειδή με χτυπούσε και μετά ξέφευγε. Το είχα για άμυνα. Συμφώνησε στον χωρισμό που εγώ του ζήτησα μετά από καυγά που είχαμε αλλά μου έβαλε όρο να μην έχω άλλον άντρα. Παράλληλα να τον συναντάω σα να μην τρέχει τίποτα. Μου επέτρεπε μόνο να επανασυνδεθώ με τον πρώην άντρα μου και ο ίδιος να διατηρήσει το δικαίωμα να με συναντάει όποτε θέλει. Αυτή είναι ολόκληρη η αλήθεια και με αποδείξεις».

Θα παραδοθώ συνοδευόμενη από τον δικηγόρο μου

«Θα παραδοθώ τη Δευτέρα το πρωί» , λέει η 38χρονη μιλώντας στο protothema.gr και δίνει τη δική της εκδοχή για τους λόγους που επιτέθηκε με καυστικό υγρό στον σύντροφό της.

Η γυναίκα συνεχίζει να διαφεύγει της σύλληψης και κρύβεται σε ασφαλές μέρος, φοβούμενη και το ενδεχόμενο των αντιποίνων από μέλη της οικογένειας του θύματος.

Στην ερώτηση για το ποιο ήταν το κίνητρο που την οδήγησε στην επίθεση με βιτριόλι κατά του πρώην συντρόφου της, η 38χρονη, απαντά: « Το κίνητρο είναι δικό μου και ξέρω καλύτερα από τους συγγενείς του. Ο σύντροφος μου με απειλούσε πως αν θέλω να κάνω σχέση μετά απ’ αυτόν, θα πρέπει να περάσει καιρός για να συμβεί αυτό. Έλεγε πως εκείνος θα κάθεται στο κλαμπ στο οποίο εργάζεται σαν να μην τρέχει τίποτα, λες και κάνει κουμάντο στον κόσμο ολόκληρο».

Και συνεχίζει: «Ήταν μπροστά μάρτυρες όταν μου έλεγε πως θα με σκοτώσουν οι άνθρωποι του αν τολμήσω να προχωρήσω στη ζωή μου. Ότι αυτός θα παντρευτεί και θα κάνει παιδιά ενώ εγώ θα πεθάνω. Αυτές ήταν οι κουβέντες του. Μόνο απειλές, ξυλοδαρμούς και βία έχω ζήσει στα χέρια του».

Στην ερώτηση, εάν έχει προχωρήσει σε καταγγελίες για όσα ισχυρίζεται ότι έχει υποστεί, η 38χρονη απαντά: « Έχω κάνει μήνυση στον αδερφό του τον περασμένο Αύγουστο για ενδοοικογενειακή βία. Ένας άλλος αδερφός του με έδειρε αλλά δεν έκανα μήνυση ποτέ. Η οικογένεια του δεν με ήθελε με τίποτα. Ήθελαν να μας χωρίσουν. Έτσι αυτός συμφώνησε να χωρίσουμε σε έναν καυγά που τον έδιωξα από το σπίτι μου, αλλά μου είπε να μην έχω ζωή. Να είμαι είτε μόνη μου, είτε με τον πρώην σύζυγο μου. Δεν δεχόταν άλλο σενάριο».

Η 38χρονη επισημαίνει ότι συνάντησε 4 φορές τον 36χρονο στο ξενοδοχείο όπου έγινε η επίθεση με το βιτριόλι, μέσα σε διάστημα ενάμιση μήνα. «Δεν ήταν μια φορά, όπως γράφουν αλλά τέσσερις φορές. Αυτό κάτι λέει». «Συμφώνησε να χωρίσουμε μετά τον καυγά επειδή δεν με ήθελε η οικογένεια του όμως με όρους να είμαι μόνη αλλιώς θα με σκοτώσει», καταλήγει.

Τι λένε οι φίλοι του θύματος

Συγγενείς και πρώην συγκρατούμενοι του 36χρονου με τους οποίους επικοινώνησε το protothema.gr, δίνουν μια άλλη διαστάση σε ό,τι αφορά στο κίνητρο που «όπλισε» το χέρι της 36χρονης πρώην συζύγου του θύματος, η οποία έριξε στο πρόσωπο του ένα μείγμα νιτρικού οξέως με βιτριόλι.

Σύμφωνα με πρόσωπα από το στενό περιβάλλον του 36χρονου, η γνωριμία του ζευγαριού ήταν σύντομη και αναπτύχθηκε μέσω Facebook. «Πρόκειται για γνωριμία ενός χρόνου που όμως ξεκίνησε από το Facebook με μηνύματα που αντάλλασαν τον καιρό που ο 36χρονος ήταν μέσα στη φυλακή» αναφέρει στο protothema.gr πρώην συγκρατούμενος του 36χρονου. Και συνεχίζει: «Εκείνος ήθελε να σπάσει τη μοναξιά της φυλακής, εκείνη προερχόταν από δύο γάμους από τους οποίους απέκτησε δύο παιδιά και έψαχνε τον επόμενο σύντροφο της», προσθέτει. Όσο περίεργο κι αν ακούγεται το ζευγάρι ανέπτυξε την σχέση του μέσω μηνυμάτων φτάνοντας στο σημείο να παντρευτούν με πολιτικό γάμο μέσα στη φυλακή ώστε εκείνη να αποκτήσει το δικαίωμα να τον βλέπει στα επισκεπτήρια ως συγγενής Α' βαθμού.

Στις αρχές της σχέσης τους, η 38χρονη ερχόταν στη φυλακή μαζί με την αδερφή του θύματος, η οποία ήταν και το πρόσωπο που τους είχε γνωρίσει. Οι δύο γυναίκες διατηρούσαν φιλικές σχέσεις.

Μετά την αποφυλάκιση του 36χρονου ξεκίνησαν και τα προβλήματα ανάμεσα στο ζευγάρι. Οι δυο τους είχαν έντονες αντιπαραθέσεις για διάφορους λόγους με αποκορύφωμα ένα επεισόδιο σε δημόσιο χώρο πριν από περίπου τρεις μήνες. Είχαν ανταλλάξει βαριές κουβέντες για άγνωστη αιτία. Σύμφωνα με πρόσωπα από το περιβάλλον του 36χρονου, η κατάσταση ξέφυγε εκτός ελέγχου από τη στιγμή που της ανακοίνωσε ότι θέλει να χωρίσουν. Εκείνη αντέδρασε, δεν το δέχτηκε με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί εκρηκτικό κλίμα ανάμεσα τους. Τα ίδια πρόσωπα ισχυρίζονται ότι η 38χρονη δεν μπορούσε να δεχθεί την απόφαση του συντρόφου της, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να τον απειλεί ότι θα του κάνει ζημιά σε περίπτωση που χωρίσουν. Εκείνη υποστηρίζει από την πλευρά της ότι είχε πέσει θύμα κακοποίησης από τον 36χρονο και πως είχε δεχθεί απειλές για την ζωή της από συγγενείς του. Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr η δράστης της επίθεσης με το βιτριόλι προτίθεται να παραδοθεί στην αστυνομία της αμέσως προσεχείς ώρες. Ωστόσο η αστυνομία εξακολουθεί να την αναζητά, με τις έρευνες να επικεντρώνονται σε σημεία που ενδεχομένως μπορεί να κρύβεται.

Στο Θριάσιο νοσοκομείο ο 36χρονος – Κινδυνεύει να χάσει το μάτι του

Στο μεταξύ, σε ειδική μονάδα αποκατάστασης εγκαυμάτων μεταφέρθηκε χθες ο 36χρονος Γ.Μ. που υπέστη σοβαρό τραυματισμό μετά την επίθεση με καυστικό υγρό.

Λίγο μετά τις 6 το απόγευμα του Σαββάτου ξεκίνησε η μεγάλη επιχείρηση αεροδιακομιδής του 36χρονου από το ΠΑΓΝΗ με αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας.

Ο 36χρονος νοσηλεύεται στο Θριάσιο νοσοκομείο προκειμένου να αποκατασταθούν τα εγκαύματα δευτέρου βαθμού που έχει υποστεί στο δεξί μέρος του προσώπου του.

Μάλιστα, σε δηλώσεις που έκανε ο διοικητής του ΠΑΓΝΗ, Γιώργος Χαλκιαδάκης για την κατάσταση της υγείας του 36χρονου τονίζεται πως «δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να χάσει το μάτι του αφού φέρει σοβαρή βλάβη. Προς το παρόν δεν έχει υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση ενώ προληπτικά νοσηλεύτηκε για λίγη ώρα στην Εντατική. Φέρει εγκαύματα δευτέρου βαθμού στα χέρια και στην αριστερή πλευρά του προσώπου του».

