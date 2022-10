Αθλητικά

Νίκος Κακλαμανάκης: Δικαίωση για τον χρυσό Ολυμπιονίκη

Τι αναφέρει η απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου.

Το Πολυμελές Πρωτοδικείο δικαίωσε τον Ολυμπιονίκη Νίκο Κακλαμανακη για τα όσα είχε γράφει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και όσα είχε πει στην Βουλή το 2019 όταν επιχείρησε να καταδείξει παθογένειες ετών στον ελληνικό αθλητισμό.

Η Ελληνική Ομοσπονδια Ιστιοπλοΐας είχε ζητήσει αποζημίωση 100.000€ για προσβολή προσωπικότητας και συκοφαντική δυσφήμηση κατά του χρυσού Ολυμπιονίκη . Μάλιστα το δικαστήριο επέβαλε να πληρώσει η Ομοσπονδια και δικαστικά έξοδα 2000€.

Σύμφωνα με την αγωγή, ο εναγόμενος ισχυρίσθηκε ότι η ενάγουσα ομοσπονδία προβαίνει σε παράνομες πρακτικές, απειλές και εκφοβισμούς κατά αθλητών,

Παράλληλα, Το δικαστήριο απορρίπτει κάθετα τους ισχυρισμούς ότι ο Ολυμπιονίκης αναζητούσε οφέλη δια της εμπλοκής του στα διοικητικά της ομοσπονδίας

Η δικηγόρος του Ελλη Ρουσσου έκανε λόγο για εκφοβιστική αγωγή.

