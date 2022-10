Κοινωνία

Δίκη Χρυσής Αυγής – Μάγδα Φύσσα: Η Πρόεδρος της ζήτησε να βγει από την αίθουσα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι προκάλεσε την οργή της Μάγδας Φύσσα, η αντίδραση της Προέδρου του δικαστηρίου και η απάντηση της.

Οργή προκάλεσαν στη μητέρα του Παύλου Φύσσα οι ερωτήσεις που υπέβαλλε στον Δημήτρη Μελαχροινόπουλο, φίλο του γιου της, συνήγορος υπεράσπισης, στη δίκη της Χρυσής Αυγής.

Κατά την εξέταση του μάρτυρα από την πλευρά των κατηγορουμένων, η μητέρα του μουσικού εκνευρίστηκε όταν συνήγορος υπεράσπισης ρωτούσε τον μάρτυρα για στίχους του Παύλου Φύσσα.

Καθώς είχαν προηγηθεί αντίστοιχες ερωτήσεις από την υπεράσπιση, η Μάγδα Φύσσα άρχισε να φωνάζει, «Τελικά για να καταλάβουμε. Για τους στίχους του τον σκοτώσατε; Τον μάρτυρα δικάζετε; Θα κάνετε καμία ερώτηση για την υπόθεση;».

Η πρόεδρος αμέσως ζήτησε από την κυρία Φύσσα να περάσει έξω και εκείνη όρθια αφού της απάντησε ότι «θα περάσω γιατί δεν μπορώ να τον ακούω» βγήκε από την αίθουσα.

Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό” - Καυστικό υγρό: Η 38χρονη για την επίθεση, τις απειλές και τα όπλα (βίντεο)

Πέθανε ο μαιευτήρας που υπέστη έμφραγμα στην διάρκεια τοκετού

Εθνική Οδός - Τροχαίο: σκοτώθηκε προσπαθώντας να πιάσει το μπουλόνι της ζάντας