Τροχαίο στα Μέγαρα: Νεκρός και ο συνοδηγός της ηλικιωμένης που μπήκε ανάποδα στην Εθνική (βίντεο)

Σε τρεις νεκρούς ανέρχεται ο απολογισμός του τροχαίου που σημειώθηκε στο 37ο χλμ της νέας Εθνικής Οδού Αθηνών –Κορίνθου, καθώς υπέκυψε και ο τραυματίας που διασωληνώθηκε σε βαριά κατάσταση.



Μια ανείπωτη τραγωδία με σοκαριστικό θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στο 37ο χλμ. της νέας Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου, στο ύψος των Μεγάρων, το μεσημέρι της Δευτέρας.

Όλα συνέβησαν όταν ηλικιωμένη οδηγός μπήκε με το ΙΧ της ανάποδα στην Εθνική οδό, στο ρεύμα προς Κόρινθο. Ένας οδηγός μοτοσικλέτας που κινούνταν κανονικά είδε αιφνιδίως το ΙΧ να έρχεται κατά πάνω του και δεν πρόλαβε να αντιδράσει.

Δραματική συνέπεια της σφοδρής σύγκρουσης ήταν να σκοτωθούν επί τόπου τόσο ο οδηγός της μηχανής όσο και η ηλικιωμένη οδηγός του ΙΧ, ενώ σε κρίσιμη κατάσταση μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ο συνοδηγός, ο οποίος τελικά δεν κατάφερε να μείνει στη ζωή.

Στο σημείο έσπευσαν εννέα άνδρες της Πυροσβεστικής με τρία οχήματα, που απεγκλώβισαν από το ΙΧ την ηλικιωμένη και τον συνοδηγό. Η μοτοσικλέτα διαλύθηκε.

Στο σημείο έκλεισε η εθνική οδός στο ρεύμα προς Κόρινθο και σχηματίστηκαν ουρές χιλιομέτρων. Ώρες αργότερα αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων και πλέον η κίνηση διεξάγεται χωρίς πρόβλημα.





πηγή: korinthostv.gr

