Λάρισα: Πρόστιμο 100 ευρώ για κλήση έφτασε τις 60000!

Δεν πίστευε στα μάτια του ο νεαρός. Τι του απάντησε η αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Δήμου.

Δεν πίστευε στα μάτια του ένας νεαρός Λαρισαίος, όταν ανοίγοντας το φάκελο της αλληλογραφίας είδε ότι η οικονομική υπηρεσία του Δήμου απαιτούσε να της καταβάλλει το ποσό των 59.453,38 ευρώ, για μία τροχονομική παράβαση που είχε κάνει τον Ιούλιο του 2020, «ειδάλλως ο Δήμος θα προβεί στη λήψη αναγκαστικών μέτρων για την είσπραξη αυτών».

Ο Λαρισαίος είχε υποπέσει στην τροχονομική παράβαση τον Ιούλιο του 2020 πηγαίνοντας στη δουλειά του, όταν και του βεβαιώθηκε πρόστιμο των 100 ευρώ που μαζί με τις προσαυξήσεις έφτασε στα 119,17 ευρώ.

Το πρόστιμο δεν πληρώθηκε και στις 3 Οκτωβρίου η οικονομική υπηρεσία του Δήμου τον χρέωσε «νόμιμες κρατήσεις, Χαρτόσημο κ.α», συνολικού ύψους 1.482, 68 ευρώ.

Όπως αναφέρεται στο επίσημο έγγραφο του Δήμου η πρόσθεση του αρχικού κεφαλαίου των 119, 17 ευρώ με τις νόμιμες κρατήσεις φτάνει στο… αστρονομικό ποσό των περίπου 60.000 ευρώ!

Ο νεαρός επισκέφθηκε την υπηρεσία του συγκεκριμένου Δήμου για να μάθει τι ακριβώς έχει συμβεί και έχει χρεωθεί στο όνομά του αυτό το υπέρογκο ποσό. Η απάντηση που έλαβε ήταν, «ναι ξέρουμε την περίπτωση. Δεν είστε ο μόνος. Είναι λάθος του συστήματος και έχει συμβεί… σε πολλούς ακόμη»!

