Ρονάλντο: Ο πιθανότερος επόμενος προορισμός του

Το ραντεβού με τον Ερικ Τεν Χαγκ θα κρίνει το μέλλον του Πορτογάλου στο Μάντσεστερ, αν και όλα δείχνουν «διαζύγιο».

Κρίσιμη είναι η σημερινή ημέρα για τις σχέσεις του Κριστιάνο Ρονάλντο με την Μάντσεστερ Γιουνάϊτεντ, καθώς ο Πορτογάλος επιθετικός, αναμένεται να συναντηθεί με τον προπονητή της ομάδας, Ερικ Τεν Χαγκ.

Σύμφωνα με τα βρετανικά ΜΜΕ, ο Ολλανδός τεχνικός θέλει να ενημερωθεί για την ψυχική κατάσταση του 37χρονου άσου, ο οποίος υπέπεσε για δεύτερη φορά σε πειθαρχικό παράπτωμα. Τις τελευταίες ημέρες, ο Ρονάλντο προπονείται με την ομάδα U21 και με τους γυμναστές, ενώ μετά το «επίμαχο» περιστατικό (σ.σ. έφυγε πρόωρα από τον πάγκο στο ντέρμπι με την Τσέλσι), προχώρησε σε μία ανάρτηση απολογητικού περιεχομένου.

Οι σκέψεις που υπάρχουν στους ιθύνοντες της Μάντσεστερ Γιουνάϊτεντ, κλίνουν περισσότερο προς την λύση του συμβολαίου που δεσμεύει τις δύο πλευρές. Στοιχείο, που θα διευκόλυνε το μάνατζερ του Ρονάλντο, Ζόρζε Μέντες, να του βρει ομάδα. Δημοσίευμα της «Daily Mail», αποκάλυψε ότι η Τσέλσι θέλει να αποκτήσει τον διάσημο Πορτογάλο, στην επικείμενη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, ενώ η «Sun» αναφέρει ότι υπάρχει ενδιαφέρον από την Αρσεναλ και την Νιουκάστλ.

«Η Τσέλσι ενδιαφέρθηκε για τον Κριστιάνο Ρονάλντο το καλοκαίρι, αλλά δεν πλέον δεν αποτελεί στόχο της. Η Άρσεναλ και η Νιούκαστλ γνωρίζουν την ποιότητα που θα έφερνε βοηθώντας να πετύχουν τις φιλοδοξίες τους», γράφει η αγγλική εφημερίδα και προσθέτει: «Αλλά και οι δύο ομάδες ανησυχούν για τον ευρύτερο αντίκτυπο που θα μπορούσε να έχει η άφιξή του στον σύλλογο. Ο πιο πιθανός προορισμός του τώρα είναι η Ιταλία. Η Νάπολι άρχισε να ενδιαφέρεται για τον Κριστιάνο Ρονάλντο αυτό το καλοκαίρι και εξακολουθεί να είναι ενθουσιώδης με αυτήν την προοπτική. Η προσθήκη του στην ομάδα είναι ένα βήμα που πιστεύουν ότι θα τους βοηθήσει να παραμείνουν στην κορυφή της Serie A και να προχωρήσουν στο Champions League. Αλλά αυτό, θα εξαρτηθεί από την ικανότητα του συλλόγου να ανταποκριθεί στις μισθολογικές απαιτήσεις του παίκτη».

Το «σενάριο» αυτό, μοιάζει κοντά στην πραγματικότητα, δεδομένου ότι και ο Ρονάλντο, είναι «ανοικτός» για μία επιστροφή στην Ιταλία. Για να ενταχθεί στην Νάπολι, ο Πορτογάλος θα πρέπει να κάνει οικομική υποχώρηση, δεδομένου ότι ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στους «παρτενοπέι» είναι ο Πιότρ Ζιελίνσκι, με εβδομαδιαία έσοδα περίπου 100.000 ευρώ, ενώ οι απολαβές του CR7 στην Γιουνάϊτεντ, είναι τετραπλάσιες!

Ωστόσο, η «Sun», επισημαίνει ότι ο Ρονάλντο είναι αποφασισμένος να μειώσει αισθητά τις απαιτήσεις του, προκειμένου να ενταχθεί στην ομάδα του ιταλικού Νότου. Και αυτό που μένει να διαπιστωθεί, είναι εάν οι διοικούντες τους «κόκκινους διάβολους», είναι διατεθειμένοι να τον παραχωρήσουν, ενώ παράλληλα, παραμένει αμείωτο το ενδιαφέρον τους για τον επιθετικό των Ναπολιτάνων, Βίκτορ Οσιμέν.

