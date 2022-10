Τοπικά Νέα

Βόλος: Μαθητής “βαποράκι” με “πελάτες” στο σχολείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χειροπέδες σε μαθητή, αλλά και στον προμηθευτή του πέρασαν οι αστυνομικοί του Βόλου, για διακίνηση ναρκωτικών.

Ινδική κάνναβη βρέθηκε μέσα στην τσάντα μαθητή της Γ’ Λυκείου, σε σχολείο του Βόλου. Ο νεαρός συνελήφθη, όπως και ο διακινητής, που φαίνεται πως τον είχε κάνει…βαποράκι.

Λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι της Δευτέρας, ο 19χρονος βγήκε από το σχολείο και οι αστυνομικοί του έκαναν σωματική έρευνα και βρήκαν τα ναρκωτικά μέσα στη σχολική του τσάντα.

Ο 19χρονος μαθητής της γ’ τάξης λυκείου, είχε βγει από το σχολείο, προκειμένου να συναντηθεί με τον 20χρονο. Είχαν ραντεβού λίγα μέτρα κάτω από το λύκειο, στο οποίο φοιτά ο 19χρονος, και προφανώς θα προμηθευόταν ποσότητα χασίς για να την περάσει μέσα στο σχολείο.

Είτε ο μαθητής διέφυγε της προσοχής των εκπαιδευτικών και βγήκε από το σχολείο την ώρα του μαθήματος, είτε κατά πληροφορίες είχε πάρει αποβολή για φασαρία που είχε προκαλέσει.

Όμως τόσο ο 19χρονος όσο και ο 20χρονος ήταν υπό παρακολούθηση από τις αστυνομικές αρχές, που είχαν πληροφορίες για διακίνηση ναρκωτικών μέσα στο σχολείο και χθες πιάστηκαν επ’ αυτοφώρω. Στην κατοχή τους βρέθηκαν ποσότητες χασίς και αμφότεροι συνελήφθησαν.

Τη σύλληψη του 19χρονου είδαν συμμαθητές του από το σχολείο, οι οποίοι είχαν παρατηρήσει και στο παρελθόν ύποπτες κινήσεις από τον τελειόφοιτο του λυκείου. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 19χρονος είχε συχνή επαφή με τον 20χρονο, ακόμη και την ώρα των διαλειμμάτων. Υπάρχουν μάλιστα αναφορές για σακίδιο που άλλαζε χέρια από τον 20χρονο στον 19χρονο, μέσα από τα σχολικά κάγκελα.

Δημιούργησαν… πελατολόγιο μέσα στο σχολείο

Πηγές υποστηρίζουν ότι η δράση δεν αναπτύχθηκε πρόσφατα. Ο 20χρονος που φέρεται να έχει απασχολήσει και στο παρελθόν διωκτικές αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών, είχε πλησιάσει τουλάχιστον έναν χρόνο πριν τον 19χρονο, ο οποίος με την ιδιότητα του μαθητή είχε πλήρη πρόσβαση στο σχολείο, σε ένα κατά τ’ άλλα προστατευμένο περιβάλλον.

Ο 20χρονος προμήθευε τον 19χρονο με μικροποσότητες χασίς και ο δεύτερος, με την ιδιότητα του μαθητή, φέρεται να τις διακινούσε σε συμμαθητές του μέσα στο σχολείο.

Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες

Η διεύθυνση του σχολείου έως και χθες το βράδυ δεν είχε ενημερωθεί για τη σύλληψη του μαθητή του λυκείου, που έγινε μετά από παρακολούθηση των δραστών και συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση.

Ωστόσο, πληροφορίες αναφέρουν ότι οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό ενδεχομένως και άλλων ατόμων που εμπλέκονται στην υπόθεση ή για επιπλέον ποσότητες ναρκωτικών ουσιών.

Πηγή: taxydromos.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Λάρισα: Πρόστιμο 100 ευρώ για κλήση έφτασε τις 60000!

Άγριο έγκλημα στη Θεσσαλονίκη: Πατέρας ύποπτος για το θάνατο του γιου του (βίντεο)

Κούγιας – επίθεση με καυστικό υγρό: Η 38χρονη του υποσχόταν ομαδικό σεξ για να βρεθούν