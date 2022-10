Υγεία - Περιβάλλον

Κρήτη - Γάμος: Τροφική δηλητηρίαση για εκατοντάδες καλεσμένους

Πανικός στο Κέντρο Υγείας Μοιρών, όπου έκαναν ουρά οι καλεσμένοι στη γαμήλια δεξίωση για τις πρώτες βοήθειες.

Μία απίστευτη περιπέτεια που δεν θα ξεχάσουν ποτέ, έζησαν την περασμένη Κυριακή εκατοντάδες καλεσμένοι σε μεγάλο γάμο στην περιοχή της Μεσαράς, στην ενδοχώρα του Νομού Ηρακλείου.

Οι καλεσμένοι έφταναν τους 1.300, οι ευχές για το νεόνυμφο ζευγάρι έδιναν και έπαιρναν, οι χοροί και τα τραγούδια δεκάδες και όλοι περνούσαν υπέροχα.

Φυσικά άφθονο ήταν το ποσό και το φαγητό, όπως πάντα γίνεται σε τέτοιου είδους κοινωνικές εκδηλώσεις.

Ωστόσο τα δύσκολα άρχισαν τα ξημερώματα της Δευτέρας, όταν τα δύο τρίτα των καλεσμένων στον μεγάλο γάμο, επιστρέφοντας στα σπίτια τους, εμφάνισαν συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης!

Τα αυτοκίνητα έξω από το Κέντρο Υγείας Μοιρών έκαναν ουρά με τους ανθρώπους να τρέχουν μέσα για να λάβουν τις α' βοήθειες, και ενώ τα συμπτώματα τους πρόδιδαν!

Η κατάσταση αυτή διήρκησε αρκετές ώρες, και ευτυχώς δεν υπήρξε κάτι χειρότερο για κανέναν από τους καλεσμένους.

Πηγή: ekriti.gr

