Οικονομία

Έκδοση ομολόγου: Ολοκληρώθηκε η δημοπρασία με υπερδιπλάσια προσφορά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πόσα χρήματα άντλησε το ελληνικό δημόσιο από τη επανέκδοση του 5ετούς ομολόγου. Πως διαμορφώθηκε το επιτόκιο.

H δημοπρασία για την επανέκδοση Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, κυμαινόμενου επιτοκίου (3M Euribor+1,23%), λήξης 15 Δεκεμβρίου 2027, σε άυλη μορφή με αριθμό ISIN GR0514024216, ολοκληρώθηκε.

Το 3M Euribor, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Factset, ανέρχεται στο 1,543%, συνεπώς η απόδοση διαμορφώνεται σε 2,773%.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση σήμερα διενεργήθηκε επανέκδοση μέσω δημοπρασίας Ελληνικών τίτλων κυμαινόμενου επιτοκίου λήξεως 15 Δεκεμβρίου 2027, ύψους 750 εκατομμυρίων Ευρώ.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers).

Οι συνολικές προσφορές ανήλθαν σε 1.865 εκατ. Ευρώ και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2022.

Ειδήσεις σήμερα:

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: Έκλειψη Ηλίου και Αφροδίτη φέρνουν καλά νέα, αλλά... (βίντεο)

Τροχαίο - Λεσίνι: απανθρακώθηκε οδηγός μέσα σε αυτοκίνητο

Κούγιας: Η Ρούλα Πισπιρίγκου μπορεί να μην προφυλακιστεί για Μαλένα και Ίριδα