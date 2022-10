Κοινωνία

Κούγιας: Η Ρούλα Πισπιρίγκου μπορεί να μην προφυλακιστεί για Μαλένα και Ίριδα

Τι είπε ο δικηγόρος της κατηγορούμενης ως παιδοκτόνου, μετά από την εμφάνιση της ενώπιον της ανακρίτριας. Πως αποκάλεσε το πόρισμα Καρακούκη – Καλόγρηα. Τι είπε για τους τεχνικούς συμβούλους.

«Είναι αυτονόητο ότι δεν απολογήθηκε η Ρούλα Πισπιρίγκου στην 35η ανακρίτρια. Η προανακριτική διαδικασία κράτησε μήνες και αυτό τιμά την ανακρίτρια. Η δικογραφία είναι τεράστια και αυτό μου δίνει μια ανακούφιση», είπε ο Αλέξης Κούγιας, μετά από την εμφάνιση της κατηγορούμενης ως παιδοκτόνου, ενώπιον της ανακρίτριας, ως κατηγορούμενης για την δολοφονία της Μαλένας και της Ίριδας.

Στην Ρούλα Πισπιρίγκου δόθηκε προθεσμία έως τις 16 Νοεμβρίου για την απολογία της.

Ρίχνοντας ακόμη μια φορά τα βέλη του για τον χειρισμό της υπόθεσης μέχρι την ανάληψη της υπεράσπισης της Ρούλας Πισπιρίγκου από τον ίδιο, ο Αλέξης Κούγιας, είπε «δεν μιλάω για την αείμνηστη Τζωρτζίνα, διότι ήταν ήδη σε προχωρημένο στάδιο η διαδικασία και το μόνο που μπορούσαμε να κάνουμε με τους συνεργάτες μου ήταν ένα υπόμνημα για την εισαγγελική πρόταση. Για πρώτη φορά είδα Εισαγγελέα να βρίζει κατηγορούμενο και θα έπρεπε να διωχθεί πειθαρχικά για αυτό».

Αναφορικά με τους θανάτους της Μαλένας και της Ίριδας, ο Αλέξης Κούγιας υποστήριξε πως «προανακριτικά έγινε επιδερμική διαδικασία, Δεν υπήρχαν αντικρούσεις ουσιαστικές της γνωμοδότησης των ιατροδικαστών Καρακούκη – Καλόγρηα. Αυτό ήταν έκθεση ιδεών και τέτοιο πράγμα δεν έχω δει ποτέ στα 47 χρόνια μου. Έχω έρθει σε επικοινωνία με γιατρούς που θα με βοηθήσουν να αντικρούσουμε τα στοιχεία. Με αυτήν την έκθεση ιδεών, παρενέβη ο κ. Τσιάρας ανεπίτρεπτα και κάλεσε σε απολογία τους ιατροδικαστές σε Αθήνα και Πάτρα».

Για ακόμη μια φορά «φωτογραφίζοντας» τον Όθωνα Παπαδόπουλο, χωρίς να αναφέρει το όνομα του, ο Αλέξης Κούγιας είπε ακόμη «έμαθα ότι και δικηγόρος της υπόθεσης αυτής θα είναι υποψήφιος στις εκλογές», προσθέτοντας πως είναι αδιανόητο να χρησιμοποιούν ορισμένοι τέτοιες υποθέσεις για πολιτικές καριέρες.

Σχετικά με την προθεσμία που ελήφθη από την ανακρίτρια, προκειμένου να μελετηθεί η δικογραφία για τους θανάτους της Ίριδας και της Μαλένας, ο Αλέξης Κούγιας δήλωσε πως είναι εύλογη η προθεσμία που δόθηκε και αν χρειαστεί θα ζητηθεί και νέα προθεσμία.

«Είναι μεγάλη η ταλαιπωρία της κατηγορούμενης. Όταν ένας άνθρωπος δηλώνει αθώος και βρίσκεται στις φυλακές, ο συνήγορος πρέπει να το τελειώνει όσο πιο γρήγορα. Μην εκπλαγείτε εάν για αυτήν την υπόθεση (ενν. τις δολοφονίες της Μαλένας και της Ίριδας) δεν προφυλακιστεί η Ρούλα Πισπιρίγκου», τόνισε ο Αλέξης Κούγιας.

Ο υπερασπιστής της Ρούλας Πισπιρίγκου επανέλαβε και τους ισχυρισμούς της οικογένειας της πως «αστυνομικοί είχαν χτυπήσει την Ρούλα Πισπιρίγκου για να ομολογήσει».

Απάντηση του Όθωνα Παπαδόπουλου σε δηλώσεις του Αλέξη Κούγια

Σε ανακοίνωση του δικηγόρου Όθωνα Παπαδόπουλου, αναφέρονται τα εξής:

«Σε σχέση με τις δηλώσεις του συναδέλφου κ. Κούγια το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε δύο εκπομπές τηλεοπτικών σταθμών εθνικής εμβέλειας, θα ήθελα να γνωστοποιήσω τα εξής:

Το τελευταίο χρονικό διάστημα, έχει επανειλημμένα διατυπώσει την θέση ότι δεν έχει αντίγραφα της δικογραφίας που αφορά την κατηγορία σε βάρος της κ. Πισπιρίγκου για την υπόθεση των δύο μικρότερων παιδιών της (Μαλένας-Ίριδας) γιατί, σύμφωνα πάντα με τον ίδιο, εγώ αρνούμαι να του τα δώσω, καταγγέλλοντας αντισυναδελφική συμπεριφορά από μέρους μου, κάτι που δεν έκανα ποτέ στην πολυετή άσκηση από μέρους μου του δικηγορικού λειτουργήματος. Ωστόσο, στην εκπομπή «Ενώπιος-Ενωπίω» με παρουσιαστή τον κύριο Νίκο Χατζηνικολάου, την 23/24-10-2022, ο συγκεκριμένος δικηγόρος δήλωσε αυτολεξεί τα εξής (αναφερόμενος στην συγκεκριμένη δικογραφία):

«Άκου να δείς τί υπάρχει σε αυτό το υλικό : Έχει καταξιωμένες προσεγγίσεις καταξιωμένων ιατροδικαστών. Έχει των ιατροδικαστών που έκαναν την ιατροδικαστική εξέταση, δηλ. έκαναν νεκροτομή και νεκροψία. Έχει γνωμοδοτήσεις ιατροδικαστών, βάσει των οποίων ασκήθηκαν οι διώξεις - του Καλογρηά και του Καρακούκη. Επίσης καταξιωμένων ιατροδικαστών. Εδώ το πρόβλημα ποιό είναι ; Ότι η υπόθεση αυτή είναι αντιγραφή ενός παραπεμπτικού της αστυνομίας, το οποίο αντέγραψαν οι τελευταίοι, δηλ. ο Καρακούκης και ο Καλόγρηας.» Μετά την συγκεκριμένη δήλωση, λοιπόν, τίθεται το εύλογο ερώτημα, πώς είναι δυνατόν να σχολιάζει το περιεχόμενο εγγράφων της δικογραφίας, την ίδια στιγμή που ισχυρίζεται ότι δεν τα έχει στα χέρια του.

Τελικά, την έχει την δικογραφία…

Εχθές, 24-10-2022, στην εκπομπή «Αλήθειες με την Ζήνα» με παρουσιάστρια την κ. Ζήνα Κουτσελίνη, ο ανωτέρω δικηγόρος παραδέχθηκε δημόσια, ότι τελικά, «του είχαν σταλεί «κάποια αποσπάσματα» της προανακριτικής δικογραφίας». Αυτό, όμως, είναι το ακριβώς αντίθετο από αυτά που έλεγε μέχρι χθες. Με τον τρόπο αυτό αποκάλυψε την αλήθεια σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα και διέψευσε τους αβάσιμους και συκοφαντικούς για εμένα ισχυρισμούς που νωρίτερα διατύπωνε δημόσια.

Κατά το χρονικό διάστημα των δύο τελευταίων μηνών ο συγκεκριμένος συνάδελφος κάνει διαρκείς αντιφατικές αναφορές στο πρόσωπό μου άλλοτε με ψευδείς κατηγορίες, άλλοτε με υπαινιγμούς για τους χειρισμούς μου, άλλοτε με ευγενικές εκκλήσεις για επικοινωνία «πρόσωπο με πρόσωπο», μετά πάλι για κατηγορίες περί … απιστίας δικηγόρου, στην συνέχεια με κουτσομπολίστικες αναφορές στην προσωπική μου ζωή και την κοινωνική μου δραστηριότητα, με παράλληλη χρήση της εικόνας μου χωρίς την άδειά μου, πρόσφατα με παράπονα ότι δεν μπορεί να … με βρεί στο τηλέφωνο, αλλά και με αβάσιμους υπαινιγμούς περί δήθεν διαρροής εγγράφων της δικογραφίας. Και όλα αυτά ενώ έχει ήδη δεί στην πράξη ότι έγγραφα της συγκεκριμένης δικογραφίας σκανδαλωδώς φτάνουν στα ΜΜΕ πολύ πρίν λάβει αντίγραφα αυτών ο δικηγόρος, ζώντας ένα μικρό μόνον μέρος αυτού που έζησα επί πεντάμηνον, διάστημα κατά το οποίο η υπόθεση, και η ίδια η κατηγορουμένη, βομβαρδιζόταν ανελέητα από τα ΜΜΕ. Θα συμφωνήσω με την δήλωσή του ότι, πράγματι, υπάρχει δυνατότητα αθώωσης της συγκεκριμένης κατηγορουμένης. Για να γίνει όμως αυτό θα πρέπει να πάψει να ασχολείται μαζί μου και να ασχοληθεί μαζί της.

Από την πρώτη στιγμή ανάληψης της υπόθεσης της κ. Πισπιρίγκου από τον συγκεκριμένο δικηγόρο, ο ίδιος δεν έχανε την ευκαιρία να διακηρύττει ότι δεν θα κάνει δηλώσεις και δημόσιες τοποθετήσεις σε σχέση με την συγκεκριμένη υπόθεση («όπως έπραττε ο προκάτοχός του» - φωτογραφίζοντας εμένα) και ότι θα την «αποσύρει» από τα ΜΜΕ. Ωστόσο, μέσα στο χρονικό διάστημα μόνο των τελευταίων 24 ωρών έχει προβεί σε δημόσια τοποθέτηση για την συγκεκριμένη υπόθεση σε 3 ή 4 τηλεοπτικές εκπομπές μεγάλης τηλεθέασης, κάνοντας ακριβώς το αντίθετο από αυτό που είχε προαναγγείλει.

Τέλος, στο πεντάμηνο διάστημα χειρισμού, από το δικηγορικό μου γραφείο, της συγκεκριμένης ποινικής υπόθεσης, μου είχε προξενήσει μεγάλη εντύπωση η μεθοδευμένη – ενορχηστρωμένη και τελείως αδικαιολόγητη επίθεση που συστηματικά δεχόμουν από τον δημοσιογράφο κ. Γ.Λιάγκα και την εκπομπή του, επίθεση στα πλαίσια της οποίας μου αποδίδονταν προσβλητικοί χαρακτηρισμοί και συκοφαντικές αναφορές με σαφή σκοπό εξύβρισης. Για το ανωτέρω γεγονός είχα προβληματιστεί ιδιαίτερα, διότι τον συγκεκριμένο εκπρόσωπο του Τύπου δεν είχα την τιμή να γνωρίζω προσωπικά και δεν είχα κάποια φιλία, έχθρα ή αντιπαλότητα μαζί του. Στην ανωτέρω αναφερόμενη εκπομπή του κ. Χατζηνικολάου ανακοινώθηκε τελικά δημόσια από τον κ. Κούγια ότι τους δύο άνδρες συνδέουν στενοί δεσμοί φιλίας και, μάλιστα, κάθε πρωί απολαμβάνουν από κοινού τον πρωινό καφέ τους στην κοινή τους γειτονιά, ανταλλάσσοντας σχόλια και απόψεις. Μετά από την συγκεκριμένη ανακοίνωση λύθηκε και η σχετική απορία μου για την συμπεριφορά του κ. Λιάγκα και για το ακριβές κίνητρο της άγριας συκοφαντικής επίθεσης που δεχόμουν από αυτόν ήδη από τον μήνα Απρίλιο 2022. Η επίθεση αυτή δεν ολοκληρώθηκε με την λήξη υπεράσπισης από εμένα της συγκεκριμένης υπόθεσης, αλλά συνεχίστηκε και μετά από αυτήν. Από το γεγονός αυτό διαπίστωσα ότι η στάση αυτή δεν απέβλεπε μόνο στον σχολιασμό μου ως συνηγόρου υπεράσπισης της συγκεκριμένης υπόθεσης, αλλά αποσκοπούσε στην γενικότερη επαγγελματική απαξίωσή μου, πράξη για την οποία πρόκειται να λογοδοτήσει ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών.

Για όλες τις ανωτέρω συμπεριφορές έχω ήδη ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά μου. Κατά τα λοιπά αναφέρομαι στα προηγούμενα δελτία τύπου που αφορούν το συγκεκριμένο ζήτημα. Οι δικές μου θέσεις δεν μεταβάλλονται και παραμένουν σταθερές».





