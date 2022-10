Κοινωνία

Επίθεση με καυστικό υγρό - Κούγιας: Η 38χρονη επιβαρύνει την θέση της, όσο μένει ασύλληπτη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει ο Αλέξης Κούγιας του θύματος για την 38χρονη και τις καταγγελίες για παρεμβάσεις με στόχο την "προστασία" της. Τι λέει για την Ρούλα Πισπιρίγκου.

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 μίλησε το πρωί της Τετάρτης ο ποινικολόγος Αλέξης Κούγιας, τόσο για την απολογία της Ρούλας Πισπιρίγκου για τους θανάτους της Μαλένας και της Ίριδας, όσο και για την επίθεση με καυστικό υγρό στην Κρήτη και την δράστιδα, η οποία ακόμη δεν έχει συλληφθεί.

Αναφορικά με την Ρούλα Πισπιρίγκου, ο Αλέξης Κούγιας είπε σε κάθε περίπτωση θα ζητηθεί προθεσμία για την απολογία της για τους θανάτους των δύο μικρότερων κοριτσιών της, για τους οποίους διώκεται ως παιδοκτόνος.

Ο υπερασπιστής της Ρούλας Πισπιρίγκου είπε χαρακτηριστικά «Εγώ στα χέρια μου έχω μέρος της προανακριτικής διαδικασίας και τίποτα άλλο. Δεν έχω σημαντικά έγγραφα στα χέρια μου», σημειώνοντας πως ο χρόνος της νέας διορίας θα εξαρτηθεί από τον όγκο της δικογραφίας που θα δει όταν συνοδεύσει την κατηγορούμενη στο γραφείο της Ανακρίτριας.

Ο Αλέξης Κούγιας επανέλαβε πως «δικαίως η Ρούλα Πισπιρίγκου επιμένει στους ισχυρισμούς της πως είναι αθώα», καθώς και τους ισχυρισμούς της οικογένειας της πως «αστυνομικοί είχαν χτυπήσει την Ρούλα Πισπιρίγκου για να ομολογήσει», συμπληρώνοντας πως ο τότε συνήγορος της, που παραιτήθηκε μετά από λίγες ώρες, είχε προτείνει να μην καταγγείλουν το περιστατικό του ξυλοδαρμού, όπως υποστήριξε, λέγοντας τους ότι «θα μπλέξουν με την Αστυνομία».

Σχετικά με την υπόθεση της επίθεσης με καυστικό υγρό κατά 36χρονου στην Κρήτη, αναφερόμενος στην δράστιδα της επίθεσης, η οποία ακόμη δεν έχει συλληφθεί ούτε έχει παραδοθεί, ο Αλέξης Κούγιας που έχει αναλάβει την νομική εκπροσώπηση του θύματος, είπε πως «αυτή αποφασίζει κυριαρχικά για το πώς θα πορευθεί στην ζωή της».

«Συνήθως δεν παραδίδονται αμέσως. Σε αυτά τα εγκλήματα έχει σημασία πότε εμφανίζεται ο δράστης, προβλέπεται και ελαφρυντική πρόνοια του νόμου αν εμφανιστείς αμέσως και εξιστορήσεις με αλήθεια όσα έγιναν», είπε ο Αλέξης Κούγιας, συμπληρώνοντας ότι «εξαφανίζονται αυτοί που θέλουν να προετοιμάσουν καλύτερα την υπεράσπιση τους. Αυόο είναι λάθος όμως, γιατί επιβαρύνει την θέση του κατηγορούμενου».

Σχετικά με τις καταγγελίες που διατύπωσε από την Κυριακή, για παρεμβάσεις και «προστασία» στην 38χρονη από υψηλόβαθμους παράγοντες, ο Αλέξης Κούγιας είπε πως «πρόκειται για πολύ ισχυρή οικογένεια στα ορεινά της Κρήτης και με πολύ ισχυρή επιχειρηματική δράση στο Ηράκλειο. Σύμφωνα με την οικογένεια, γιατί εγώ δεν έχω άποψη, υπάρχει πρόσωπο που συνδέεται με πολύ ισχυρό άτομο στην Κρήτη. Η δικηγόρος της οικογένειας του θύματος στην Κρήτη, μου μετέφερε πως υπήρξε μεγάλη προσπάθεια και να μην υπάρξει διαβιβαστικό για απόπειρα ανθρωποκτονίας και όχι για απλή σωματική βλάβη, που είναι πλημμέλημα».

«Αν κάποιος είχε μια εικόνα του θύματος θα καταλάβαινε πως είναι ένα παιδί με ύψος 1,90 που δεν είχε ανάγκη να απειλήσει κανέναν. Τον πίεσε εκείνη να την παντρευτεί. Δύο φορές συμφώνησαν να χωρίσουν και πήγαν και σε δικηγόρο, αλλά η κυρία δεν το δέχθηκε, το αντίθετο», κατέληξε ο Αλέξης Κούγιας.