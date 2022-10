Κοινωνία

Ρούλα Πισπιρίγκου: η απολογία για Μαλένα - Ίριδα και η προθεσμία

Ενώπιον της ανακρίτριας, η κατηγορούμενη για τις δολοφονίες των τριών παιδιών της, προκειμένου να δοθούν εξηγήσεις για τους θανάτους της Ίριδας και της Μαλένας.

Ενώπιον της 35ης τακτικής ανακρίτριας οδηγείται μετά τις 9 το πρωί, η Ρούλα Πισπιρίγκου που καλείται να λογοδοτήσει ως υπαίτια για τους θανάτους των δύο μικρότερων παιδιών της, της Μαλένας και της Ίριδας.

Η 34χρονη πλέον γυναίκα, που από τον περασμένο Απρίλιο, είναι προσωρινά κρατούμενη για τη δολοφονία της πρωτότοκης κόρης της Τζωρτζίνας, έρχεται ξανά αντιμέτωπη με τις δικαστικές αρχές για δύο προγενέστερα εγκλήματα που της καταλογίζονται.

Η μητέρα των τριών κοριτσιών της οικογένειας Δασκαλάκη, καλείται σήμερα να απολογηθεί για τη δολοφονία της Μαλένας, 3,5 ετών, στις 13 Απριλίου 2019, ενώ είχε κάνει επιτυχή θεραπεία για «λεμφαδενίτιδα τραχήλου δεξιάς γνάθου» αλλά και για τη δολοφονία της μόλις έξι μηνών Ίριδας στις 21 Μαρτίου 2021.

Ενώ αναμένεται από μέρα σε μέρα ο προσδιορισμός της δίκης της Πισπιρίγκου για την κατηγορία ότι δική της εγκληματική ενέργεια έκοψε το νήμα της ζωής της Τζωρτζίνας, η 34χρονη έχει ακόμη μία δικογραφία σε βάρος της, τα δεδομένα της οποίας δέχονται πως τα δύο κοριτσάκια "χάθηκαν" από τα χέρια της 34χρονης μητέρας τους.

Μια πληθώρα στοιχείων που έχουν συλλέξει οι αρχές φέρνει την 34χρονη ως την μοναδική υπαίτια για τις δολοφονίες των δύο κοριτσιών. Η μητέρα, σύμφωνα με όσα της αποδίδονται , φαίνεται να λειτουργούσε με ένα συγκεκριμένο τρόπο, ένα modus opernadi που ως σκοπό είχε να τερματιστεί η ζωή των παιδιών.

Στην δικογραφία για την ανθρωποκτονία κατά συρροή που καλείται να αντικρούσει η Ρούλα Πισπιρίγκου, η Μαλένα φαίνεται να περιγράφεται ως "ένα παιδί κοινωνικό και πρόσχαρο" που "έφυγε εντελώς ξαφνικά" ενώ είχε ξεπεράσει το πρόβλημα της λευχαιμίας και είχε ελεγχθεί ιατρικά πριν ξεκινήσει την χημειοθεραπεία χωρίς να εντοπιστεί άλλο ζήτημα υγείας.

Όσον αφορά το μικρότερο παιδί της οικογένειας Δασκαλάκη, την Ίριδα που πέθανε στο δωμάτιο που κοιμόταν μαζί με την Τζωρτζίνα, η εκτίμηση των δικαστικών αρχών περί εγκληματικής ενέργειας της μητέρας βασίζονται κυρίως στα σημάδια αίματος στο στόμα της. Και σε αυτήν την, κατά τις αρχές, δολοφονία, η μητέρα φαίνεται να καθυστέρησε να ειδοποιήσει τις ιατρικές υπηρεσίες, γεγονός που προκύπτει από την νεκρική ακαμψία που είχε επέλθει όταν πήγαν στο σπίτι της οικογένειας .

Η 34χρονη που αρνείται όσα τις αποδίδονται, αναμένεται να ζητήσει από την δικαστική λειτουργό να της δώσει πολυήμερη προθεσμία ώστε ο συνήγορός της Αλέξης Κούγιας να μελετήσει όλα τα στοιχεία του φακέλου και να προετοιμάσει με την εντολέα του την απολογία που θα επιχειρήσει να αντικρούσει τις κατηγορίες.

