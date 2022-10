Κοινωνία

Επίθεση με καυστικό υγρό: Το δρομολόγιο της 38χρονης, το ΙΧ και η έφοδος σε χωριό

Άφαντη η 38χρονη που φέρεται να έριξε καυστικό υγρό στον εν διαστάσει σύζυγό της. Η δήλωσή της στον ΑΝΤ1. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του 36χρονου.



Άφαντη παραμένει ως αυτή την ώρα η 38χρονη που φέρεται να έριξε καυστικό υγρό στον εν διαστάσει σύζυγό της τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου, 22 Οκτωβρίου.

Ο εισαγγελέας Ηρακλείου άσκησε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και κινήθηκε η διαδικασία για την έκδοση εντάλματος σύλληψης σε βάρος της, καθώς δεν έχει παραδοθεί στις Αρχές αν και έχει λήξει η αυτόφωρη διαδικασία, ενώ ο 36χρονος νοσηλεύεται στην εξειδικευμένη μονάδα εγκαυμάτων σε νοσοκομείο της Αθήνας.

Ειδικότερα, σε πολύ σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στην εξειδικευμένη μονάδα εγκαυμάτων στο Θριάσειο Νοσοκομείο ο 36χρονος με εγκαύματα δευτέρου βαθμού. Οι γιατροί προσπαθούν να σώσουν το αριστερό του μάτι ενώ έχει εκτεταμένα βαριά εγκαύματα σε όλη την αριστερή πλευρά του σώματός του, ενώ τις επόμενες ώρες και μετά από ιατρικό συμβούλιο θα καθοριστεί το πλάνο των χειρουργικών επεμβάσεων που πρέπει να ακολουθηθούν τις επόμενες μέρες.

Όλα συνέβησαν τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου σε ξενοδοχείο της πόλης του Ηρακλείου, με τις αρχές να έχουν ήδη συλλέξει βιντεοληπτικό και άλλο υλικό από το ξενοδοχείο και σύμφωνα με τα ως τώρα στοιχεία η γυναίκα φέρεται να διέφυγε μόνη της και πεζή με κατεύθυνση προς το κέντρο της πόλης

Ειδικότερα, λίγες ώρες μετά τη δήλωση του δικηγόρου Αλέξη Κούγια ότι υπάρχει και τρίτο πρόσωπο που παρέλαβε την 38χρονη από το ξενοδοχείο μετά την επίθεση με καυστικό υγρό σε βάρος του 36χρονου συζύγου της νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι σε βίντεο που έχει ήδη στα χέρια της η Αστυνομία η γυναίκα εικονίζεται να διαφεύγει μόνη.

Το δρομολόγιο διαφυγής της 38χρονης από το ξενοδοχείο

Ασφαλείς πληροφορίες, σύμφωνα με το neakriti,gr, αναφέρουν ότι το βιντεοληπτικό υλικό που έχει συλλεχθεί και βρίσκεται προς αξιοποίηση από την αστυνομία και στα χέρια του Εισαγγελέα δείχνει την 38χρονη γυναίκα να φεύγει από το ξενοδοχείο με κατεύθυνση το κέντρο της πόλης και μάλιστα με τα πόδια.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το δρομολόγιο που ακολούθησε η 38χρονη είναι πολύ συγκεκριμένο καθώς φαίνεται να κινήθηκε αρχικώς πεζή προς την οδό Δουκός Μποφόρ εν συνεχεία άλλαξε γνώμη και γύρισε πίσω έφτασε στην 25ης Αυγούστου και έστριψε προς τα δεξιά δηλαδή με πορεία προς τον βορρά.

Κατευθύνθηκε προς την πλατεία 18 Άγγλων και εκεί η αστυνομία δεν γνωρίζει ακριβώς αν έστριψε αριστερά ή δεξιά. Εικάζεται ως επικρατέστερο σενάριο ότι κινήθηκε ανατολικά δηλαδή προς τον Θεατρικό Σταθμό και από εκεί είτε πήρε το αυτοκίνητό της είτε την παρέλαβε κάποιο όχημα.

Αν την παρέλαβε όχημα σημαίνει ότι είχε υπάρξει επικοινωνία με κάποιο άτομο. Αυτό θα βρεθεί από την άρση του απορρήτου. Στη συνέχεια το αυτοκίνητο της 38χρονης εντοπίζεται από την ΕΛ.ΑΣ στην περιοχή της Θερίσσου όπου και παγιδεύεται από τους αστυνομικούς οι οποίοι παρακολουθούν στενά πιστεύοντας ότι η ίδια ή κάποιο άλλο άτομο θα πάει να το παραλάβει. Δε συνέβη.α

Στο μεταξύ την Δευτέρα η αστυνομία προχώρησε σε έφοδο σε χωριό μεταξύ Αρκαλοχωρίου και Ηρακλείου όπου δεν εντοπίστηκε ούτε φάνηκε να έχει φιλοξενηθεί αυτές τις ημέρες εκεί.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι φαίνεται η 38χρονη να είχε εκ νέου επικοινωνία με στενό συγγενικό πρόσωπο και φέρεται να δήλωσε ότι φοβάται να παραδοθεί γιατί περιμένει αντίποινα από την πλευρά του θύματος ακόμη κι αν προφυλακιστεί.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες η αστυνομία θεωρεί ότι δεν έχει διαφύγει από την Κρήτη αλλά κινείται περιμετρικά του Ηρακλείου.

Την ίδια στιγμή οι έρευνες της Αστυνομίας έχουν γίνει σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η 38χρονη δεν είχε καμία επικοινωνία με τις αστυνομικές αρχές από το Σάββατο τα ξημερώματα που συνέβη το περιστατικό ως τώρα.

Δήλωση - "φωτιά" της 38χρονης στην εκπομπή "Το Πρωινό"

Εν τω μεταξύ, στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Το Πρωινό» μίλησε αποκλειστικά η 38χρονη. Συγκεκριμένα είπε:

«Με τον σύζυγό μου γνωριστήκαμε πριν από τρία χρόνια -μέσω της αδελφής του, η οποία ήταν πολύ καλή μου φίλη για πάνω από μια δεκαετία- στην φυλακή που κρατούνταν για πολύ σοβαρά κακουργήματα. Γίναμε φίλοι και αρχίσαμε να μιλάμε μέσω διαδικτύου, κατόπιν δικής του προτροπής. Σιγά σιγά αναπτύχθηκαν συναισθήματα από μεριάς του, αρκετά δυνατά, δικαιολογημένα βέβαια, κάτω από τις συνθήκες που ζούσε. Έτσι, μ’ αυτόν τον τρόπο κατάφερε να με συνεπάρει κι εμένα σ’ όλο αυτό, και να με κάνει, με πολύ προσπάθεια, γιατί αντιλαμβάνεστε τη δυσκολία της κατάστασης, να τον ερωτευτώ.

Με ζήτησε σε γάμο και παντρευτήκαμε, με κάπως εκκωφαντικό τρόπο, γιατί τα αδέλφια του ήταν αντίθετα από την πρώτη στιγμή στη σχέση μας εξαιτίας των δυο γάμων που έχω κάνει και των παιδιών μου. Όμως, εκείνος με στήριζε, ήταν πλάι μου και επειδή ήταν πολύ δυνατό αυτό που είχαμε άντεχα όλη αυτή τη βία, τις απειλές, τους ξυλοδαρμούς από τα αδέλφια του, οι οποίοι είναι όλοι ποινικοί και επικίνδυνοι άνθρωποι.

Όταν βγήκε από την φυλακή, όμως, επειδή είναι πλήρως εξαρτώμενος από εκείνους, το σκηνικό άλλαξε. Εκείνος αποφάσισε να τους κάνει τα χατίρια, να τους ακολουθεί στις κοινωνικές εκδηλώσεις χωρίς να θέλει να με πάρει μαζί. Και έτσι εγώ, νιώθοντας προδομένη που τον περίμενα όλα αυτά τα χρόνια να βγει και τελικά, επέλεγε να κάνει το χατίρι των αδελφών του, του ζήτησα να χωρίσουμε.

Ανά διαστήματα και εφόσον είχαμε χωρίσει, εξακολουθούσα να δέχομαι απειλές από τον αδελφό του τον μεγάλο. Και με μηνύματα και με τηλεφωνήματα, τα οποία έχω καταγράψει. Έχω υποβάλει μήνυση για ενδοοικογενειακή βία, παρουσιάζοντας στην αστυνομία τηλεφωνήματα στα οποία απειλεί εμένα και τον πατέρα μου και τον αδελφό μου, οι οποίοι έχουν τρομοκρατηθεί υπερβολικά, αυτή την στιγμή είναι υπό το καθεστώς του φόβου.

Ήταν μια άρρωστη κατάσταση. Όσες φορές βρισκόμασταν με απειλούσε και με χτυπούσε. Εγώ συναντιόμουν μαζί του. Ήταν ένα κράμα αγάπης, φόβου; Αυτό ήταν και το λάθος μου. Και που τον επέλεξα και που συνέχισα να συναντιέμαι μαζί του. Κάποια στιγμή αισθάνθηκα τόσο πολύ φόβο από όλο αυτό που αποφάσισα να παραγγείλω το εν λόγω υγρό, να το έχω μαζί μου ως μέσο προστασίας. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί οπλοφορούν μόνιμα. Έχουν όπλα στη μέση τους και τα επιδεικνύουν κιόλας με έπαρση.

Από φόβο το είχα στην τσάντα μου τις τελευταίες μέρες. Εκείνο το βράδυ, συναντηθήκαμε στις 11, όπως συνήθως. Λογομαχήσαμε λίγο, αλλά δεν έγινε κανένας τρομερός καυγάς, μέχρι τις 2, όπου έφυγε για να πάει στο μαγαζί, στο οποίο πουλάει προστασία. Στις 4 γύρισε, άρχισε πάλι να με απειλεί, Με ανάγκασε σε σεξουαλική πράξη. Αισθάνθηκα αφόρητη πίεση. Εφόσον τελείωσε η σεξουαλική πράξη, η οποία έγινε όπως έγινε, άρχισε πάλι να με βρίζει και να με απειλεί. Εκεί εγώ έχασα την ψυχραιμία μου και την ώρα που μου έλεγε «θα παντρευτώ κι εσύ θα ‘σαι στο χώμα», άνοιξα την τσάντα πολύ γρήγορα, δεν σκέφτηκα, θόλωσα, άνοιξα το βαζάκι και του πέταξα το υγρό αυτό που δεν είναι βιτριόλι, θέλω να το πω αυτό. Είναι ένα οξύ, το οποίο προμηθεύτηκα νόμιμα από το Ίντερνετ.

Δεν ήθελα ούτε να του δημιουργήσω πρόβλημα, ούτε να τον βλάψω. Το έκανα επειδή θόλωσα, επειδή πιέστηκα. Πραγματικά, εντελώς χωρίς να το καταλάβω. Δηλαδή έγινε μηχανικά. Δεν το είχα μαζί μου για να το χρησιμοποιήσω εγώ εκείνο το βράδυ. Το είχα μαζί μου μήπως και χρειαστεί κάτω από τις συνθήκες που ζούσα.

Η ζωή μου απειλείται 3 χρόνια, απλώς εκείνη τη στιγμή, έφτασα κι εγώ στο αμήν, θόλωσα σαν άνθρωπος. Έχουν ανοίξει πυρ εναντίον αστυνομικών 2 φορές οι κουνιάδοι μου Έχουν όλοι κάνει φυλακή για απόπειρα ανθρωποκτονίας».





