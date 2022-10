Οικονομία

Νυχτερινό ρεύμα - Χειμερινό ωράριο: Πότε ξεκινάει και ποιες ώρες θα ισχύει

Ποιες ώρες οι πελάτες θα πληρώνουν λιγότερο για την κατανάλωση ρεύματος.

Από την 1η Νοεμβρίου θα ισχύσει το χειμερινό ωράριο για το μειωμένο νυχτερινό τιμολόγιο ρεύματος, υπενθυμίζει ο ΔΕΔΔΗΕ.

Συγκεκριμένα το ωράριο από 1 Νοεμβρίου 2022 έως 30 Απριλίου 2023, είναι:

02:00-08:00 και 15:00-17:00, για τους πελάτες που είναι συνδεδεμένοι στο Δίκτυο της Ηπειρωτικής Χώρας και των διασυνδεδεμένων με αυτήν νησιών.

02:00-08:00 και 15:30-17:30, για τους πελάτες των μη διασυνδεμένων νησιών.

Καταναλωτές που επιθυμούν περαιτέρω ενημέρωση για το θέμα αυτό, μπορούν να λάβουν πληροφορίες από τον προμηθευτή τους.

Για τους πελάτες που εφαρμόζεται οικιακό τιμολόγιο με χρονοχρέωση (μειωμένο νυχτερινό) συνεχούς ωραρίου, ισχύει το υφιστάμενο ωράριο 23:00 έως 07:00.

Σημειώνεται ότι το συνεχές ωράριο (23:00 έως 07:00 όλο το έτος) δεν εφαρμόζεται πλέον σε νέους καταναλωτές και εξακολουθεί να ισχύει μόνο στους καταναλωτές οι οποίοι το έχουν ήδη. Οι καταναλωτές που έχουν το συνεχές ωράριο μπορούν να το αλλάξουν και να λάβουν το τμηματικό, εφόσον το επιθυμούν, δεν μπορούν, όμως, να επανέλθουν στο συνεχές ωράριο.

Η ανακοίνωση της ΔΕΗ

Η ΔΕΗ Α.Ε. ενημερώνει τους πελάτες που κάνουν χρήση του οικιακού νυχτερινού τιμολογίου Γ1Ν, myHome Online, myHome Enter, myHome Enter+ και myHome Open με τμηματικό ωράριο, ότι θα αρχίσει να ισχύει από την 1η Νοεμβρίου 2022 έως και την 30η Απριλίου 2023.

Συγκεκριμένα, το ωράριο χειμερινής περιόδου είναι:

15:00-17:00 και 02:00-08:00 για τους πελάτες που είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο της ηπειρωτικής χώρας και των διασυνδεδεμένων με αυτήν νησιών,

15:30-17:30 και 02:00-08:00 για τους πελάτες των μη διασυνδεδεμένων νησιών.

