Θεσσαλονίκη: Σκοτώθηκε αλλάζοντας λάστιχο (εικόνες)

Ακόμη μια τραγωδία, με έναν άνδρα να χάνει τη ζωή του, ενώ άλλαζε λάστιχο σε φορτηγάκι. Πως ακριβώς συνέβη το κακό.

Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στην οδό Μιχαήλ Ψελλού, στην περιοχή της Ανάληψης, στη Θεσσαλονίκη.

Λίγο μετά τις 11:00, ένας 47χρονος από την Αλβανία βρήκε φρικτό θάνατο την ώρα που άλλαζε λάστιχο σε όχημα φίλου του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας, αφού σήκωσε με γρύλο ένα φορτηγάκι, μπήκε από κάτω για να κάνει αλλαγή λάστιχου. Ο γρύλος δυστυχώς έσπασε με αποτέλεσμα το όχημα να καταπλακώσει τον άνδρα, ο οποίος βρήκε ακαριαίο θάνατο.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αλλά και οχήματα της Πυροσβεστικής για να βοηθήσουν στον απεγκλωβισμό του ατόμου, για τον οποίο χρησιμοποιήθηκε γρύλος από ένα άλλο όχημα.

Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε άνδρας από ημιφορτηγό στην Κηφισιά Θεσσαλονίκης με τη χρήση διασωστικής σειράς και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Επιχείρησαν 7 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) November 1, 2022

