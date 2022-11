Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Πυροβολισμοί μετά από τροχαίο με καταδίωξη (εικόνες)

Σκηνές τρόμου έζησαν στη Θεσσαλονίκη, όταν αυτοκίνητο καταδίωκε άλλο όχημα και αφού το εμβόλισε, "έπεσαν" πυροβολισμοι.

Σκηνές βγαλμένες από ταινία εκτυλίχθηκαν στη Θεσσαλονίκη, το βράδυ της Δευτέρας, όταν ένα αυτοκίνητο καταδίωκε και εμβόλιζε άλλο αυτοκίνητο μέχρι που το ακινητοποίησε. Στη συνέχεια ο οδηγός ενός άλλου οχήματος έβγαλε καραμπίνα και πυροβολούσε στον αέρα.

Λίγο μετά τις 23:00 ένα μαύρο όχημα μάρκας Peugeot στο οποίο επέβαιναν Ρομά, καταδίωκε ένα λευκό αυτοκίνητο μάρκας Renault στο οποίο επέβαινε μια 38χρονη Ρομά με την 63χρονη μητέρα της.

Λίγο πριν φτάσουν στο ύψος του Εβραϊκού Νεκροταφείου, ο οδηγός του μαύρου οχήματος κατάφερε να ακινητοποιήσει το όχημα στο οποίο επέβαιναν οι δύο γυναίκες. Οι επιβάτες του μαύρου οχήματος πλησίασαν την μάνα και την κόρη και άρχισαν να τις βρίζουν και να τις απειλούν. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα έφτασε στο σημείο και τρίτο όχημα. Κατέβηκε ένας άντρας που κρατούσε καραμπίνα και πυροβόλησε δύο φορές στον αέρα και είπε προς την 38χρονη: “Αν δεν πάρεις πίσω τη μήνυση θα σε σκοτώσω”.

Έντρομοι περαστικιο, έγιναν μάρτυρες του γεγονότος με κίνδυνο τη ζωή τους, όταν σταμάτησαν για να δουν τι έχει συμβεί.

Τα άτομα που προπηλάκισαν τις δύο γυναίκες, επιβιβάστηκαν στο όχημα του άντρα με την καραμπίνα και αποχώρησαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο ξεκίνησαν εκτεταμένες αναζητήσεις για τον εντοπισμό των δραστών. Η 38χρονη και η μητέρα της μετέβησαν στο Τμήμα Ασφαλείας Παύλου Μελά προκειμένου να καταθέσουν για το περιστατικό.

Σύμφωνα με το αποκλειστικό ρεπορτάζ του Thestival, οι δύο πλευρές έχουν προσωπικές διαφορές. Μάνα και κόρη διαμένουν στην Αθήνα και ήρθαν στη Θεσσαλονίκη για να επισκεφθούν συγγενικό τους πρόσωπο, στην οδό Τριποτάμου, στην περιοχή της Σταυρούπολης. Μία ημέρα πριν το περιστατικό, έξω από το συγκεκριμένο σπίτι σημειώθηκε σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμούς. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι έπεσαν τουλάχιστον δέκα πυροβολισμοί για εκφοβισμό. Η 38χρονη γυναίκα μετέβη στο Τμήμα Ασφαλείας Παύλου Μελά και κατέθεσε μήνυση για το συμβάν. Κατόπιν τούτου η οικογένεια των μηνυόμενων προκάλεσε το χθεσινοβραδινό πρωτοφανές περιστατικό.

